10 regali ‘camp’ per Natale 2021

4 minuti di lettura

I giorni che anticipano le feste di Natale sono i peggiori, poiché in testa hai solo cosa regalo alla mia cerchia di amici, colleghi, fidanzati, amanti. Sì, è probabile che tu abbia un bel po’ di persone nella lista per fare acquisti e se pensare a tutti i regali che devi fare ti fa sentire un po’ ansioso (anche dal punto di vista finanziario), sappi che le persone nella tua vita non vogliono che tu ti esaurisca mentre compri loro dei “pensierini”.

Per fortuna ci siamo noi di gay.it che ti mostriamo alcune opzioni cheap, che fondamentalmente significa economico, e perché no anche un po’ camp, che significa kitsch.

Accappatoio, Alexander Del Rossa

Alexander Del Rossa produce lunghi accappatoi di raso con una chiusura interna a e una cintura esterna, dalle stampe psichedeliche e floreali.

Ciabatte, Acupuncture

Acupuncture è un brand che negli anni ’90 andava tantissimo, così dicono, e ora è tornato alla ribalta con delle ciabatte che hanno fatto impazzire le celebrities di mezzo mondo.

Anello, Dans les rues

Vi ricordate di Sailor Moon? Non dite di no perché se siamo gay è anche colpa sua. Comunque, questa premessa è per introdurvi un anello, a metà strada tra quelli che si trovavano sul Cioè e i diademi delle principesse Sailor. Il brand si chiama Dans les rues e Dua Lipa ne ha già indossati di diversi colori e misure.

195€ > COMPRA QUI >

Piatto dipinto, Vanadio23

Andrea Semeghini è il designer di Vanadio23, un brand giovane, ironico e camp quanto basta da entrare di diritto nella lista dei regali da fare a Natale. I suoi piatti, ma anche i suoi vestiti, sono dipinti a mano dallo stesso Semeghini.

35€ > COMPRA QUI >

Ceramica, Pansy ass Ceramics

Sempre pensando al design, magari conoscete persone che hanno la casa piena di oggetti insignificanti, mi vengono in mente Kris Aaron e Andrew Walker che sono il duo che ha dato vita a Pansy ass Ceramics, un mondo fatto di ceramiche, piatti, sculture, e altre cianfrusaglie pescate nei mercatini e trasformate in vere e uniche opere d’arte. Più camp di così!

300$ > COMPRA QUI >

Vaso, ToiletPaper

ToiletPaper lo conosciamo più o meno tutti ed è sempre perfetto per fare un regalo. Io vi consiglio questo vaso a metà strada tra un’urna funeraria e un vaso cinese che più brutto non si può, che quando chi lo scarta possa dire: Oh shit!

299€ > COMPRA QUI >

Kimono, Simone Guidarelli

Simone Guidarelli è uno stylist, ma da quando è arrivata la pandemia ha iniziato a realizzare pezzi di arredamento e abbigliamento con stampe colorate, ispirati alle stampe di William Morris.

450€ > COMPRA QUI >

Tomboli, Zach Nutman

Zach Nutman è un giovanissimo artista con base a New York che impiega in media 100 ore di lavoro per realizzare dei tomboli queer oriented. Magari se volete dichiararvi senza dichiararvi a qualcuno che vi piace i suoi pezzi potrebbero diventare il regalo perfetto.

RuPaul e le altre, Vallardi Editore

Drag Race non è solo il programma televisivo più queer che si sia mai visto, è anche un gigantesco fenomeno culturale e un museo di storia artistica e sociale. Il tutto ora diventa un libro, anzi una guida definitiva al mondo di RuPaul’s Drag Race e al suo impatto sulla cultura contemporanea. Regalare cultura fa sempre bene.

19,90€ > COMPRA QUI >

Portachiavi, J.W. Anderson

J.W. Anderson sostiene siano dei portachiavi a forma di fungo, ovvio è che non è così. Fatto sta che questo portachiavi farà diventare super cool chiunque lo indossi. Esiste in molteplici colori, forme e misure.. proprio come i funghi. Sissy come no!