“Cosa significa transgender” è stata una delle parole chiave più ricercate su Google degli ultimi tempi.

Uno dei motivi principali di questa curiosità da parte delle persone è relativo alle questioni e ai dibattiti accesi sull’“identità di genere” che il disegno di legge Zan ha fatto emergere lo scorso anno.

Sul nostro portale abbiamo trattato, attraverso interviste ed approfondimenti, molte delle tematiche relative alla lettera T dell’acronimo che contraddistingue la nostra comunità. Ed il nostro pubblico ha trovato validi strumenti per dissipare i propri dubbi e disporre di risorse utili in più, che altrove difficilmente si trovano: dagli articoli che forniscono una definizione chiara dei termini “transessuale”, “transgender” e “cisgender” alle interviste ad attivistə ed influencer che, attraverso le loro piattaforme, cercano di dare una maggiore rappresentazione alle persone trans*; dai migliori film a tematica che hanno migliorato la visibilità transgender al cinema, al racconto di storie poco conosciute di persone che hanno rappresentato degli importanti precedenti nella storia della comunità transgender.

Ecco 10 articoli di Gay.it da aggiungere al proprio cassetto degli attrezzi.

Cosa significa “transgender”. E quali sono le differenze con i termini “transessuali” e “cisgender”

Cosa significa transgender? E cisgender?

Transessuale e transgender: due termini che NON sono sinonimi

I 20 migliori film che hanno raccontato storie transgender

In questa lista puoi trovare 20 film che in redazione di Gay.it abbiamo ritenuto delle pietre miliari per quanto riguarda la visibilità transgender al cinema: da “TransAmerica” di Duncan Tucker a “Paris is Burning” di Jennie Livingston del 1990, passando anche da pellicole più recenti come “Venus” di Eisha Marjara e “Una donna fantastica” di Sebastian Leilo.

Migliori film a tematica transgender

10 libri a tematica transgender che vi consigliamo di leggere

10 libri, tra romanzi storici, memorie, thriller e drammi familiari, che il nostro redattore Andrea Semenzato ha selezionato per i lettori di Gay.it. Si va da “Stone Butch” uno dei primi romanzi a tematica transgender che tratta temi impegnativi quali la violenza sessuale e la discriminazione da parte della polizia, a “Small Beauty” che segue la vita di una transgender e transessuale cinese dopo la perdita del cugino: un libro sul dolore e sull’amore che riflette sul tema dell’identità di genere e sulla vita delle persone transessuali.

10 libri a tematica trans*

Influencer e attivistə transgender da seguire sui social

I social media hanno un ruolo fondamentale nella vita di molte persone LGBTQ+.

Sono utilizzati non solo per diffondere informazioni e facilitare il recupero di risorse utili, ma anche per rappresentare e dare visibilità ai gruppi marginalizzati. Sono tantə, ad esempio, ə content creator transgender che da tempo sui social media si raccontano, in particolare a riguardo dei loro percorsi di transizione. Storie di successo che rappresentano una potenziale fonte di supporto e che sono di ispirazione non soltanto per le persone gender questioning e transgender, ma anche per ə supporter e tuttə coloro che vogliono approfondire di più a riguardo di tematiche, trattate in maniera piuttosto superficiale dai media mainstream.

In questi 2 articoli ti facciamo conoscere ə content creator italianə e dal mondo che sui social hanno un vasto seguito, gran parte giovani della generazione Z, da cui abbiamo molto da imparare.

Transgender italiani famosi sui social

Transgender dal mondo famosi sui social

I dati sulla transfobia in Italia e nel mondo

Tra le risorse utili relative alla comunità trans* ci sono anche questi due articoli che riportano i dati relativi alla transfobia in Italia e nel mondo, statistiche importanti da conoscere e che ci ricordaÈno quanto, in particolare sul nostro territorio, serva urgentemente una legge contro l’omobilesbotransfobia.

I dati presenti sono chiaramente la punta di un iceberg. Sono cifre sottostimate perché molte persone transgender e non binary vengono mal riportate, misgenderate, se non addirittura dimenticate quando vengono trovate senza vita.

Quasi 500 persone uccise in Italia e nel mondo nel 2021

Record di persone transgender uccise in USA nel 2021

Disforia/varianza di genere: significato. Intervista a Monica Romano

In questo approfondimento Monica J. Romano, persona transgender, non-binary e scrittrice, che ha pubblicato testi come “Diurna” (Costa & Nolan) e “Gender (R)Evolution” (Mursia)” ci aiuta a capire qual è il significato di disforia/varianza di genere, un termine molto ricercato su Google negli ultimi 3 anni. Un termine su cui ancora ci sono grandi perplessità e timori da parte tanto della comunità LGBTQ+ tanto delle persone eterosessuali, in particolare genitori di minori gender variant che necessitano di una rete di professionisti ed associazioni in grado di dar loro una mano. A proposito di questo aspetto, Monica cita il nome di un collettivo genitori, attivistә trans e alleatә che, a suo parere, svolge un encomiabile lavoro sul supporto a famiglie e persone interessate a conoscere di più sulla tematica trans*.

Che cos’è la disforia di genere. Un po’ di chiarezza con l’aiuto di Monica J. Romano

Intervista a Edoardo Pinto, attivista transgender e star di TikTok

Oltre 730.000 follower su TikTok e più di 100.000 su Instagram, Edoardo Pinto ha rivelato aə suə follower la propria identità di genere non conforme a quella assegnata alla nascita e, tra video comici e post in cui ne parla, il creator si colloca tra lə attivistə LGBTQ+ di nuova generazione. In questa intervista risponde a domande relative alla sua persona, alla sua esperienza sui social e quanto essa abbia influito sul suo coming out, oltre a parlare del suo futuro e a fornire consigli ad altre persone gender questioning.

Intervista al creator con oltre 700 mila follower su Tik Tok

La storia di Frida, transgender che ha ottenuto l’alias per il cambio di genere dal Ministero

Frida, che a ottobre 2021 ha iniziato la transizione medicalizzata, è la prima persona ad aver ottenuto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale lei lavora, il cambio dell’identità alias, creando così un precedente importante che può permettere ad altre persone di seguire la stessa trafila, presente nel protocollo elaborato dal Ministero e dalle Pari Opportunità apposta per lei.

In questo articolo Frida racconta la sua storia, spiegando cosa significa transgender per lei e ci mostra, inoltre, l’importante protocollo ministeriale, che le ha permesso il cambio di identità (presente in allegato alla fine dell’intervista).

La storia commovente di Frida, una donna in transizione

La storia di Dora Richter, prima donna transgender a sottoporsi a riassegnazione del sesso

La storia di Dora Richter

