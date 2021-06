Adinolfi e Pillon difendono la legge ungherese contro la propaganda LGBT: “È ragionevole e di buon senso”

1 minuto di lettura

Da mesi sbraitano in lungo e in largo diffondendo fake news sul DDL Zan perché a loro dire “liberticida”, eppure Mario Adinolfi e Simone Pillon hanno pubblicamente difeso la legge ungherese contro la “promozione dell’omosessualità”, approvata in fretta e furia sulla scia del modello russo. Una legge che paragona la pedofilia all’omosessualità e che vieterà ai minori di 18 anni qualsiasi film, serie tv, libro, giornale, manifestazione con al suo interno contenuti LGBT+ sul suolo nazionale ungherese.

“Non si cambia sesso prima dei 18 anni, la propaganda di contenuti transgender e omosessualisti presso i minori è vietata, non s’accede alla pornografia se si è minorenni. Questa legge varata dal Parlamento ungherese è ragionevole giù le mani dai ragazzini“, ha cinguettato il leader del popolo della famiglia, che ha così gettato definitivamente la maschera mostrandosi per quello che è, casomai ce ne fosse ancora il bisogno. Un personaggio omotransfobico a dir poco ossessionato dalla nostra comunità, tanto da difendere l’indefendibile e attaccare l’inattaccabile.

A seguirne le tracce il senatore leghista, che ha definito la legge ungherese “di buon senso, e i media di regime insorgono, parlando di schiaffo alla democrazia, vergognosa censura, omofobia“.

Da una parte una legge di civiltà costituzionalmente parlando ineccepibile, dall’altra una legge fascista degna delle peggiori dittature. Per Mario Adinolfi e Simone Pillon sono ‘liberticida’ la prima e ‘ragionevole’ la seconda. Quel fondo del barile che pensavamo avesse da tempo raschiato è stato oggi letteralmente divelto.