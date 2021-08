Afghano gay violentato e picchiato dai talebani dopo aver disperatamente tentato di fuggire

2 minuti di lettura

Un uomo gay in Afghanistan è stato picchiato, violentato e denunciato alla sua famiglia dai talebani. L’uomo, a cui è stato dato lo pseudonimo di Hanan per proteggere la sua identità, è stato preso di mira dal gruppo militante estremista nel momento in cui ha cercato di trovare una via per mettersi in salvo, come riportato da ITV News.

Tutto è avvenuto dopo che Hanan ha iniziato a parlare con un uomo sui social media, che gli aveva promesso che lo avrebbe aiutato a lasciare l’Afghanistan. Hanan ha chattato con l’uomo per tre settimane prima di incontrarlo, ma sul luogo dell’incontro si è trovato dinanzi a due talebani, che lo hanno violentato e picchiato, chiedendogli di consegnare loro il numero di telefono di suo padre, in modo che potesse sapere dell’omosessualità del figlio.

Artemis Akbary, un attivista per i diritti LGBT+ afghano che ora vive in Turchia, ha detto a ITV News che i talebani stanno chiaramente mentendo, quando affermano che il loro nuovo regime sarà più tollerante del precedente. Grazie ai social media, poi, inizieranno a cacciare gli omosessuali. “Faranno account falsi per ingannere le persone LGBT+, fingendo di essere membri della comunità”, ha detto Akbary. “I miei amici in Afghanistan sono spaventati, non sanno cosa accadrà loro in futuro, quindi stanno solo cercando di nascondersi”.

Rainbow Railroad, organizzazione benefica che aiuta i richiedenti asilo LGBT+, ha rivelato di essere in contatto con più di 200 afgani queer che stanno cercando di fuggire. “La nostra paura con i talebani è che i membri della comunità [LGBTQ+] vengano presi di mira“, ha detto a CBC News Kimahli Powell, direttore esecutivo di Rainbow Railroad. “Stiamo già vedendo notizie inquietanti secondo cui i talebani stanno cercando membri della comunità LGBTQ, qualcuno è stato anche ucciso“.

Parlando con PinkNews, l’autore gay afghano Nemat Sadat ha affermato che i talebani “elimineranno e stermineranno” le persone LGBT+.