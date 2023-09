Ballando con le stelle 2023, tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione: giuria, concorrenti, conduttori e primi spot

0:00 Ascolta l'articolo

Ballando con le stelle è indubbiamente uno dei talent show più amati del sabato sera di Rai 1 che quest’anno spegne ben 18 candeline aggiudicandosi il titolo come il più longevo varietà della tv di Stato attualmente in onda.

Come da tradizione, anche quest’anno Ballando con le Stelle vedrà protagonisti un gruppo di VIP provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con dei ballerini professionisti, si sfideranno nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi per aggiudicarsi la vittoria del programma.

A giudicarli una giuria severissima composta da cinque esperti che avranno il compito di votare le esibizioni sia sotto l’aspetto prettamente tecnico sia sotto quello artistico, comprendendo costumi, presenza scenica e mimica facciale dei ballerini.

La nuova edizione, salvo cambi di programma, dovrebbe prendere il via sabato 21 ottobre 2023 sfidando di fatto ancora una volta il competitor Tú sí que vales. Confermata la programmazione in palinsesto: il talent show di Milly Carlucci, infatti, andrà in onda sempre su Rai 1 alle 21:40 circa.

Ma cosa sappiamo della nuova edizione? Scopriamolo insieme…

Ballando con le Stelle: la conduzione

Confermatissima alla conduzione la padrona di casa Milly Carlucci che anche quest’anno sarà affiancata dal suo fedelissimo compagno di viaggio Paolo Belli. I due ormai fanno coppia fissa sin dalla prima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda nel lontano 8 gennaio 2005, e da allora non si sono più separati.

Ballando con le Stelle: la giuria

Nonostante le diverse indiscrezioni circolate sul web durante il periodo estivo, la giuria di Ballando con le Stelle dovrebbe rimanere invariata: anche quest’anno, dunque, dietro al bancone potremo ritrovare la presidente di giuria Carolyn Smith insieme allo stilista Guillermo Mariotto, all’attore e conduttore Fabio Canino, alla giornalista Selvaggia Lucarelli e al giornalista e conduttore televisivo Ivan Zazzaroni.

Ballando con le Stelle: i commentatori a bordo campo

Confermatissima anche la figura dei commentatori a bordo campo. Al momento ancora nessuna notizia per chi occuperà quel ruolo anche se parrebbe quasi certa la riconferma di Alberto Matano, noto al grande pubblico di Rai 1 come il volto de La Vita in Diretta, e l’arrivo dell’attrice Simona Izzo, nonché moglie di Ricky Tognazzi.

Ballando con le Stelle: i concorrenti

Il primo concorrente che vedremo sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico è proprio l’attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Ricky Tognazzi.

Insieme a lui troveremo anche la conduttrice televisiva, nutrizionista, giornalista e divulgatrice scientifica italiana Rosanna Lambertucci e la coppia, che per l’occasione verrà scoppiata, formata dalla conduttrice Simona Ventura e dal compagno Giovanni Terzi.

Tra gli ufficiosi ci sarebbero anche Bobby Solo, Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Francesca Alotta e Carlotta Mantovan.

