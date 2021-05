Salvini vs. Billy Porter fata Madrina in Cenerentola: “Sono il solo a pensare che siamo alla follia?”

< 1 minuto di lettura

Tra le mille priorità leghiste al Governo c’è anche Cenerentola. Ebbene sì. La famigerata ‘bestia salviniana’, che sui social tutto affronta e tutto rilancia, ha preso di petto Cenerentola di Kay Cannon, nuovo musical live-action in arrivo su Amazon Prime a settembre. Colpa, si fa per dire, di Billy Porter, nuova ‘fata madrina’ della storia.

“Ecco come diventerà la “fatina” di Cenerentola, nel nome del POLITICAMENTE CORRETTO. Sono il solo a pensare che siamo alla follia?”, ha scritto Salvini su Instagram, dando il via al solito becero dibattito a tinte omotransfobiche tra i propri contatti.

Perché la politica sovranista in Italia ormai si fa così, a suon di tweet a 360° che possano spaziare dai migranti alle serie tv, passando per i piatti di pasta, le partite di calcio, il gender nelle scuole, il ponte sullo stretto e il DDL Zan.

Giorni fa Simone Pillon, senatore leghista, aveva non a caso annunciato trionfante sui social di aver chiuso l’abbonamento Sky dopo 15 anni. Il motivo? “Mi sono stancato di pagare per sostenere di fatto l’indottrinamento LGBT in ogni film, programma, telegiornale. Non che le altre siano meglio eh… specialmente la RAI, a spese degli italiani. Nel mese che precede il gay pride poi, diventano decisamente insopportabili“.

Tra le priorità leghiste, ormai è evidente, c’è un’ossessione chiamata comunità LGBT.