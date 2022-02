ALWAYS ORIGINAL, la collezione di adidas Originals all’insegna dell’inclusività

2 minuti di lettura

Originalità è il concetto che da sempre contraddistingue la mission di adidas Originals (@adidasoriginals), e con la nostra società che cambia e porta al centro del dibattito voci finora inascoltate, anche tale tema necessita nuova linfa e un nuovo sguardo contemporaneo e inclusivo.

Nasce così ALWAYS ORIGINAL, la collezione all’insegna dell’inclusività, che grazie alla collaborazione con personalità dinamiche e carismatiche porta al centro dell’attenzione temi fondamentali per il presente.

La campagna Impossible is Nothing di adidas prosegue con un nuovo capitolo dedicato alle donne e alle persone non-binary.

Le donne e le persone non binarie di tutto il mondo propongono da sempre nuove interpretazioni del concetto di “Originalità”. Non è una novità. Da sempre sono consapevoli del loro enorme carisma e potenziale.

Prendendo le mosse da questa visione, la campagna ALWAYS ORIGINAL è una celebrazione continua delle espressioni innovative e uniche dell’originalità, istituita per rendere omaggio alle tradizionali identità sfaccettate, ma anche alle personalità pionieristiche meno riconosciute, che hanno aperto la strada a una nuova generazione di donne e persone non-binary.

Per mettere ulteriormente in luce e riconoscere l’incredibile talento delle donne e delle persone non-binary di tutti i ceti sociali, adidas ha scelto delle testimonial del calibro di Ellie Goldstein (di Zebedee Management, qui la nostra intervista all’agenzia), Taqwa Bint Ali, Naomi Otsu e tante altre, che racconteranno la nuova collezione ALWAYS ORIGINAL.

Ogni capo della collezione è stato creato con cura per essere più inclusivi e accessibili alle donne e alle persone non-binary, i prodotti disponibili incorporano l’espressione individuale, in tutte le sue forme. Protagonista e assoluta novità, ASTIR una sneaker audace e innegabilmente non convenzionale che prende ispirazione dal passato, remixando l’estetica degli anni 2000 per creare qualcosa di completamente nuovo, ma anche FORUM Bold una silhouette in pelle total white arricchita con una suola platform.

Dal 15 febbraio ALWAYS ORIGINAL è disponibile sulla pagina del sito dedicata, al Flagship Store Originals di Milano e in altri selezionati store.

Scopri anche: adidas adicolor

© Riproduzione Riservata