Ambra celebra il Pride: “Senza l’abbraccio rainbow che dura da decenni, non sarei la donna libera che sono oggi”

Era il #worldpride2000 ed io ero a manifestare per la parità dei diritti #glbt #lgbt sul carro del @ccomariomieli . Non stavo passando un bel periodo, a dir la verità professionalmente parlando, non mi si filava più nessuno. Quella bandiera, invece, sventolava per me anche senza vento. Ripeto e ribadisco che senza l’abbraccio rainbow che dura ormai da più di vent’anni, io forse non avrei capito certe battaglie, non avrei occupato il tempo in cose davvero importanti e non sarei la stessa donna libera che sono oggi. L’amore è amore e che AMORE! GRAZIE🌈 SEMPRE #pride #globalpride #globalpride2020 #loveislove