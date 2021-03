Amici 20, stasera al via il serale: giudici, ospiti e concorrenti

2 minuti di lettura

Stasera, sabato 20 marzo, Maria De Filippi apre le danze della fase Serale della 20esima edizione di “Amici”, il talent show più longevo della tv, come sempre su Canale 5. Ospite di puntata Sabrina Ferilli e il duo comico Pio e Amedeo.

Tre le squadre in gioco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula come cantanti, Tommaso e Serena come ballerini; Arisa e Lorella Cuccarini con Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla come cantanti, Rosa, Martina e Alessandro come ballerini; Anna Pettinelli e Veronica Peparini con Aka7even cantante, Giulia e Samuele come ballerini.

Tra i ragazzi arrivati al serale c’è quindi anche Leonardo Lamacchia, due settimane fa protagonista di uno splendido coming out televisivo, il primo da parte di un ragazzo nella storia del programma.

A valutare in studio le performance artistiche dei ragazzi in gara 3 giudici: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e il cantante Stash. Due su tre, proprio ex Amici di Maria. Come Direttore artistico e coreografo dello show (per la prima volta in Italia), l’artista francese Stephane Jarny, qui al debutto al posto di Giuliano Peparini.

Ballerino dall’età di 18 anni, Stephane Jarny ha partecipato a numerosi spettacoli di varietà e video musicali. Ha coreografato diversi spettacoli televisivi e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a 6 edizioni del programma “Nouvelle Star” (American Idol) trasmesso da M6. Ha guidato la direzione scenica e la direzione artistica di spettacoli Tv come Mask singers, The Voice, The Voice Kids, Les Miss France, Prodiges, La Fête De La Musique, Le Téléthon, Destination Eurovision, la performance di Madame Sir all’Eurovision 2018, Les Victoires de la Musique, Le Sidaction, Good Singers, Musiques en fête.