0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo più di 8 mesi da quel lontano 18 settembre 2022, in cui tutto ha preso il via, tra poche ore scopriremo chi tra Mattia Zenzola, Isobel Kinnear, Angelina Mango e Wax si aggiudicherà la vittoria di Amici 22 e dunque il montepremi finale dal cento mila euro.

Prima, però, come da tradizione, anche quest’anno durante l’ultima settimana di daytime abbiamo assistito al racconto del percorso di ognuno dei quattro allievi e soprattutto ci siamo emozionati di fronte alle sorprese che gli hanno organizzato i familiari.

Tra tutte le storie, però, a catturare maggiormente la nostra attenzione è stata quella che vede come protagonista il ballerino di latino americano Mattia Zenzola che chiamato in studio con la scusa di alcune prove tecniche si è ritrovato prima ad ascoltare una lettera scritta dalla madre e poi a riabbracciare – anche se da un plexiglass – il padre dopo parecchi mesi di lontananza.

Un momento particolarmente emozionante per Mattia come per il pubblico che ha potuto scoprire alcuni pezzetti del puzzle della sua vita che ancora erano rimasti celati, come ad esempio la sua sofferenza legata allo stato di salute del padre e alle varie difficoltà affrontate da ragazzo nel doversi relazionare con i suoi coetanei.

Mattia Zenzola: la lettera della madre

Arrivato in studio, infatti, Mattia si è ritrovato ad ascoltare una lunga ed emozionante lettera scritta e speakerata dalla madre nella quale raccontava il difficile percorso adolescenziale che il ballerino ha dovuto affrontare prima di arrivare nella Scuola del talento più famosa d’Italia.

“Tu di forza per superare gli ostacoli ne hai avuta tanta fin da piccolo. Hai avuto forza nei momenti in cui ti sentivi solo, la forza nel cercare amicizia, amore e bene nelle persone. Anche quando quel bene non arrivava. Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino, aspettando che venissero a prenderti, per poi rimanere in silenzio quando non succedeva e non arrivava nessuno. Prima di ritrovare l’energia e il sorriso con cui hai sempre riempito casa. E a proposito di ostacoli… questa è la vista bellissima che c’è da camera tua, che però tu non volevi vedere quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua cameretta abbassando tutte le tapparelle. Questo per non far entrare la luce e chiuderti in te stesso. Permettevi solo alla tua cagnolina di entrare a farti compagnia. La tua cameretta era il tuo rifugio, il nido, la tua tana. La tua cameretta è il posto in cui ti sei rifugiato quando è stato male papà e hai avuto paura di perderlo e quando sei uscito da Amici pensando che il sogno fosse finito. Ora che sei alla vigilia della finale, di questo sogno, apri le tapparelle e fai entrare tutta la luce possibile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 22: la sorpresa del padre di Mattia

A questo punto, ha fatto il suo ingresso in studio il papà di Mattia che da dietro un plexiglass ha cercato di tranquillizzare il figlio e di dargli la forza per affrontare gli ultimi giorni ad Amici 22. Un confronto emozionante che ha messo in luce, ancora una volta tutte le difficoltà che il ballerino ha dovuto affrontare quando da ragazzino ha sofferto di solitudine.

“Adesso non devi più tirare giù le tapparelle. Non devi chiuderti in te stesso. Io e te ci capiamo al volo con uno sguardo. Sono così fiero e soddisfatto di te e di quello che hai fatto. Tu oggi mi hai regalato la vita ed è bellissimo. Non potevi farmi regalo più bello. Non preoccuparti per me adesso. Me lo devi promettere, perché io sto bene e sono felice quando ti vedo contento. Questo per te è un traguardo stupendo e non potevo mancare. Sto bene, ho fatto tutte le analisi stai tranquillo. Sono venuto per portarti amor e coraggio. Devi essere felice non tremare, io ti amo tanto ricordalo”, ha dichiarato commosso il padre di Mattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

© Riproduzione Riservata