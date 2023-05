Amici 22, chi sono i finalisti del talent show di Canale 5?

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo 8 mesi di permanenza nella Scuola più famosa d’Italia, domenica prossima scopriremo chi sarà il vincitore, o la vincitrice, di Amici 22 che dunque si porterà a casa il montepremi finale da cento mila euro.

Lacrime, sudore, passione, tenacia hanno caratterizzato tutti e 31 gli allievi che in queste settimane hanno combattuto fino all’ultima nota per inseguire il proprio sogno ovvero quello di lavorare, una volta fuori da quelle mura, come cantanti o come ballerini.

A raggiungere la finalissima, in onda eccezionalmente di domenica per lasciar spazio sabato all’Eurovision Song Contest 2023, sono stati soltanto 4 alunni: la cantante Angelina (della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) data come favorita alla vittoria della categoria canto, il cantante Wax e il ballerino Mattia (della squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro) e infine la ballerina Isobel (della squadra guidata egregiamente da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), data per favorita nella categoria danza.

Amici 22: chi sono i 4 finalisti?

Quattro storie diverse, molto particolari, che in un modo o nell’altro sono riuscite ad emozionare tutti gli italiani che si ritroveranno a votare per loro tramite il televoto.

Angelina, figlia dell’amatissimo Mango, in questi mesi ha dovuto sfidare tutti i preconcetti su di lei per via dell’appellativo di “figlia di” e grazie alla sua voce e alla sua energia innata è riuscita a conquistare tutti, a suon dei suoi inediti uno più orecchiabile dell’altro.

Mattia, invece, è al suo secondo anno consecutivo all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Lo scorso hanno, infatti, si era fatto male proprio ad un passo dal suo ingresso al Serale; quest’anno, invece, con il suo talento è riuscito a superare tutti e si è aggiudicato meritatamente una delle quattro maglie d’oro, portando in alto la bandiera del ballo latino americano.

Anche Wax ha una storia molto particolare: è un ragazzo dal carattere ribelle che prima di entrare nella Scuola più amata e seguita dagli italiani faceva l’imbianchino, sperando un giorno di poter far sentire a tutto il mondo le sue barre. Grazie a quest’esperienza c’è riuscito ed ora compete ad armi pari con i suoi colleghi per la corsa finale che porterà solo uno di loro a sollevare la coppa del vincitore di Amici 22.

Infine, nella schiera dei finalisti troviamo la ballerina Isobel che è una vera e propria eccellenza della danza. Non a caso la ragazza, arrivata direttamente dall’Australia per rincorrere il suo sogno di diventare una ballerina professionista, è stata affidata alla Maestra Alessandra Celentano che in questi mesi è riuscita a spronarla e a farla crescere ulteriormente. Sa cantare, ballare e recitare e noi siamo sicuri, che vinca o che perda il programma, che sentiremo ancora a lungo parlare di lei.

Insomma, a noi non resta che augurare un grosso in bocca al lupo a tutti e quattro gli allievi di Amici 22 e attendere domenica 14 maggio per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice! Voi per chi fate il tifo?

