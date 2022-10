Andrea Bonini di Sky Tg 24 con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi?

2 min. di lettura

Il giornalista di SKY Tg 24 Andrea Bonini sarebbe la persona scelta da Giorgia Meloni nel ruolo di coordinatore della comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi. Lo scrive il quotidiano “Il Foglio”, citando un incontro tra la premier in pectore e leader di Fratelli d’Italia e il giornalista da tempo esperto di Palazzo Chigi, già vicecaporedattore della redazione di Sky Tg 24.

Amatissimo dal popolo LGBTQ+, seguito su Instagram da moltissime persone influenti della comunità, sempre inappuntabile ed equilibrato nelle sue cronache politiche da Piazza Colonna (la piazza romana su cui si affaccia la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Andrea Bonini è oggi considerato uno dei “chigisti” più esperti in circolazione.

Mai un incidente, mai uno scoop, sempre fedele alla linea riportata dal potere con la P maiuscola, quello esecutivo che risiede nelle mani del premier di un paese che da vent’anni avanza a colpi di decreti, in barba alla democrazia parlamentare. Che ci fosse Monti o Renzi o un qualsiasi Conte 1 o 2, Bonini ha sempre riportato con fedeltà le comunicazioni del potere di turno.

Anche con il premier Draghi, Bonini si è distinto come solido, pacato e fedele altoparlante di Palazzo Chigi. Chi meglio di lui, come coordinatore delle comunicazioni istituzionali del prossimo, probabile Governo Meloni? In fondo, Bonini svolge da sempre quel ruolo, seppur nelle vesti di giornalista.

Spesso conduttore dei telegiornali, a lungo nella sede milanese di Sky – prima dei licenziamenti a raffica che il colosso americano ha operato sulla redazione italiana e che ha concentrato tutte le risorse su Roma – Bonini è nella redazione del canale all news della corporation di Murdoch fin dalla sua fondazione. Fu infatti scelto già nel 2003 dall’allora pioniere e fondatore di Sky Tg 24 Emilio Carelli (ex Mediaset, ed ex Movimento 5 Stelle) come corrispondente per l’Emilia Romagna.

Su Linkedin, Bonini si definisce così:

Giornalista televisivo esperto con una comprovata storia di lavoro nel settore dei media televisivi. Abile nella scrittura di notizie, comunicazioni di crisi, documentari, ultime notizie e montaggio. Conduttore di notizie esperto, con 10 dieci anni di notizie incentrate sulle attività del primo ministro italiano e sul lavoro per corrispondenza dagli Stati Uniti. Esperienza recente nella comunicazione istituzionale e negli affari pubblici, nonché in media partnership in ambito internazionale.

Mentre su Instagram, il giornalista ci tiene a far sapere che ama i voli in business class.

