Andrew Burnap, un attore “fluido” come protagonista maschile del live-action Disney di Biancaneve

30enne di Rhode Island, Andrew Burnap sarà il protagonista maschile del live-action Disney di Biancaneve. Burnap andrà così ad affiancare Rachel Zegler (West Side Story) negli abiti della protagonista e Gal Gadot in quelli della strega cattiva. Ma attenzione, perché Andrew non sarà il principe azzurro bensì un personaggio nuovo di zecca appositamente creato per la rivisitazione il live-action del classico animato del 1937. Alla regia della pellicola Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man 1 e 2.

Burnap ha debuttato a Broadway nel 2014, per poi esplodere grazie al ruolo di Toby Young nel dramma in due parti The Inheritance, con cui ha vinto il Tony Award come miglior attore protagonista in un’opera teatrale. The Inheritance è un’opera del drammaturgo statunitense Matthew Lopez, liberamente tratto da Casa Howard di Edward Morgan Forster, che racconta di tre generazioni di gay nella New York degli anni 2010. Dopo aver interpretato Toby Young il bel Andrew ha fatto coming out, rivelando la propria fluidità sessuale.

“Penso che mi abbia davvero dato il permesso di capire un lato di me stesso a cui non avevo dato voce o in cui non ero entrato completamente prima di questo spettacolo, che è davvero una cosa bellissima”. “Prima di questa commedia, mi identificavo molto come un uomo etero”. “Penso di aver beneficiato del privilegio di essere considerato etero per tutta la mia vita, ma non mi identifico in questo modo. È stato interessante che le persone pensassero che lo fossi, ed è stato difficile per me perché sono in un punto della mia vita in cui mi sento come se dovessi crescere ed entrare nella versione completa di me stesso, attraverso la mia stessa sessualità. Sto rientrando nella categoria della curiosità, della domanda e del tentativo di capire tutto me stesso, ed è un posto davvero vulnerabile, spaventoso ma anche bello in cui stare”.

Andrew ha già girato due serie tv, ancora inedite, ovvero WeCrashed e Under the Banner of Heaven. Poi sarà tempo di Biancaneve. Segnatevi questo nome, perché ne sentiremo sicuramente parlare.

