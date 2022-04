Angelica Ross di Pose ha iniziato ad uscire con le donne: “Non ho davvero bisogno degli uomini”

2 min. di lettura

Esplosa grazie a Ryan Murphy, che l’ha voluta prima in Pose e a seguire in American Horror Story, Angelica Ross è stata la prima attrice transgender di sempre ad apparire contemporaneamente in due serie tv nonché la prima persona transgender a condurre un dibattito presidenziale, nel 2019. Se nel 2020 presentava sui social la sua ultima fiamma, per poi ricordare tristemente come il suo ex italiano le chiedesse “di nascondere il mio essere trans”, Angelica ha ora svelato sui social di aver iniziato ad uscire con le donne.

“Uscire con una donna mi ha insegnato che non ho davvero bisogno di uomini attorno come pensavo“, ha scritto su Twitter l’attrice, senza svelare ulteriori particolari.

Ross è stata per otto anni con un italiano, che non voleva che si dichiarasse donna trans*. “Era italiano, bello e forse avrebbe anche funzionato se solo io avessi scelto di rimanere invisibile, vivere nella sua ombra e proteggere la sua immagine di maschio etero”. “L’audacia che ho avuto nel dirmi che meritavo di più, di amarmi abbastanza da lasciarlo e scommettere su me stessa dopo anni passati a capirlo.”

Angelica Ross, vista persino in Natale a Miami di Neri Parenti nel lontano 2005, ha fondato nel frattempo TransTech, organizzazione nata con l’obiettivo di aiutare le persone trans ad entrare nell’industria tecnologica, e una sua società di produzione, la Miss Ross Incorporated, con la quale ha diversi progetti in produzione. La sua ultima fatica cinematografica è Framing Agnes di Chase Joynt, documentario uscito trionfatore all’ultimo Sundance Film Festival.

La Agnes del titolo è una donna transgender che ha partecipato negli anni ’60 alla ricerca sulla salute di genere di Harold Garfinkel presso l’UCLA. Una donna che è stata a lungo una figura di spicco della storia del movimento trans d’America. Il film unisce finzione e immagini documentaristiche per provare a gettare un nuovo sguardo su una parte importante della storia transgender.

