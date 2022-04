Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, in Cina censurata la storia d’amore gay tra Silente e Grindelwald

2 min. di lettura

Pur di uscire in Cina, la Warner Bros. ha accettato di censurare Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, tagliando i dialoghi in cui Silente esplicita il proprio amore nei confronti di Grindelwald. Pur di placare il governo di Pechino, che pretendeva la scomparsa di qualsiasi traccia di omosessualità all’interno della pellicola, la Warner ha fatto sparire due dialoghi a dir poco fondamentali.

In uno Albus Silente dice “ero innamorato di te” a Gellert Grindelwald. In un altro il futuro preside di Haghworts ricorda come “Quell’estate Gellert e io ci innamorammo“. Un coming out attesissimo dai fan del maghetto, che da 15 anni sapevano dell’omosessualità di Albus, fino ad oggi però mai esplicitata sul grande schermo. Peccato che gli spettatori cinesi non vedranno nè sapranno mai nulla di tutto questo. I tagli ammontano a soli sei secondi dei 143 minuti di durata del film, ma sono fondamentali per centrare i due personaggi, la tensione che aleggia tra di loro.

“Come studio, ci impegniamo a salvaguardare l’integrità di ogni film che produciamo, e ciò si estende alle circostanze che richiedono sfumati tagli per rispondere in modo sensibile a una varietà di fattori di mercato“, ha affermato un portavoce della Warner Bros. all’Hollywood Reporter. “La nostra speranza è quella di di far uscire i nostri film in tutto il mondo esattamente come sono stati realizzati dai loro creatori, ma storicamente abbiamo dovuto affrontare piccole modifiche apportate nei mercati locali. Nel caso di Animali fantastici: I segreti di Silente, è stato richiesto un taglio di sei secondi e la Warner Bros. ha accettato tali modifiche per conformarsi ai requisiti locali, ma lo spirito del film rimane intatto. Vogliamo che il pubblico di tutto il mondo veda e si goda questo film, ed è importante per noi che anche il pubblico cinese abbia l’opportunità di viverlo, anche con queste piccole modifiche“.

Ma le polemiche, chiaramente, sono giustamente esplose. Perché sei secondi su 143 minuti di film saranno anche pochissimi, ma quelle due battute raccontano perfettamente cosa ci sia stato e cosa c’è ancora oggi tra Albus Silente (Jude Law) e Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

Animali Fantastici 3, qui da noi recensito, è già uscito in Cina, incassando 10 milioni di dollari al debutto. J.K. Rowling aveva rivelato l’omosessualità di Silente nel 2007, durante un fan event dopo la pubblicazione di Harry Potter e i Doni della Morte.

