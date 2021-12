Anthony Bowens, il wrestler stronca i predicatori omofobi baciando il fidanzato

< 1 minuto di lettura

Dopo essersi dichiarato bisessuale nel 2017, il wrestler professionista Anthony Bowens ha fatto coming out come omosessuale nel 2019, presentando al mondo il proprio compagno Michael Pavano. Da allora Bowens è diventato straordinario attivista LGBT, come ribadito il 5 dicembre.

Anthony e Michael hanno infatti replicato ad un gruppo di cattoestremisti omofobi che in strada stava manifestando contro la comunità LGBT. Dinanzi a cartelli con sopra scritto “Omosessuale andrai all’inferno: Pentiti. Obbedisci a Gesù“, e “Trump Make Great America Again. Bandire i matrimoni gay“, Anthony e Michael si sono baciati, immortalando il tutto con uno scatto presto diventato virale su Instagram. Bowens ha commentato l’immagine con un semplice: “Prendete posizione contro l’odio“.

Il suo ragazzo ha così commentato la foto: “Ti amerò per sempre, sempre“. Da quando si è dichiarato bisessuale nel 2017 e successivamente omosessuale, Bowens ha spesso usato la propria visibilità sportiva per difendere i diritti e l’uguaglianza LGBTQ+. Due anni fa, a Sports Illustrated, rivendicò con orgoglio il fatto di rappresentare “la comunità LGBT+ e gli atleti LGBT+, ma anche di più. Rappresento il ragazzo di provincia a cui è stato detto che non ce l’avrebbe mai fatta, e sono qui per tutti quei timidi ragazzi pronti ad uscire dal loro guscio per trasformarsi in farfalle. Sapere che sto avendo un impatto positivo sugli altri è una benedizione e mi fa sentire di aver preso la decisione giusta nel fare coming out“.

Due anni dopo Anthony è felicemente innamorato e straordinariamente orgoglioso.