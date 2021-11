Arthur Nory, il ginnasta olimpico fa coming out e presenta il fidanzato (VIDEO)

< 1 minuto di lettura

28enne brasiliano, Arthur Nory Oyakawa Mariano è un ginnasta che ha vinto la medaglia di bronzo nel corpo libero durante i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, nel 2016. 5 anni dopo, Nory ha fatto coming out presentando il suo ragazzo su Instagram, João Otávio Tasso.

“La frase “in salute o malattia, vittoria o sconfitta, gioia o tristezza” non si è mai adattata così tanto“, ha scritto Arthur nel celebrare l’anniversario della coppia con un dolcissimo video ricco di romentici momenti vissuti dai due. “Ed eccoci tutti i giorni a camminare insieme. Grazie per essere sempre dalla mia parte. Sarò sempre tuo. Ti amo“.

Oltre ad essere un atleta di livello mondiale, Arthur è anche il volto di Bench per il Brasile. Ad oggi non aveva mai esplicitamente parlato della propria vita privata e del proprio orientamento sessuale. Di origini giapponesi, nel 2015 Arthur ha partecipato ai Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica, arrivando quarto alla sbarra orizzontale e piazzandosi dodicesimo nel ranking generale. Nel 2019 ha vinto un oro alla sbarra ai mondiali di Stoccarda, per poi vincere 5 ori, un argento e 3 bronzi ai campionati sudamericani.

João Otávio Tasso, suo compagno, è un analista di marketing dei media televisivi.