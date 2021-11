Astrid Guyart, la schermitrice francese ha sposato l’amata Julie Lavet (FOTO)

< 1 minuto di lettura

Medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2020, argento e cinque volte bronzo ai campionati mondiali di scherma, la schermitrice francese Astrid Guyart è convolata a nozze con Julie Lavet. Specializzata nel fioretto, Astrid ha fatto coming out la scorsa estate.

Quando non gareggia in pedana, Guyart è anche scrittrice di successo di libri per bambini nonché ingegnere aerospaziale part-time. “Ci sono risvegli in cui ti rendi conto di aver appena trascorso il giorno più felice della tua vita“, ha scritto sui social dopo aver sposato l’amata compagna. Astrid ha ammesso di aver “sottovalutato l’emozione di questo giorno, la pura gioia, la completa felicità, la dolce follia di avere tutti i tuoi cari riuniti, felici di celebrare l’amore fino alle prime ore del mattino“.

Per le nozze la coppia ha fatto preparare una torta color arcobaleno, con due spose Lego in cima. “Non avevo idea che il giorno dopo un matrimonio l’amore potesse essere ancora più forte del giorno precedente“, ha scritto sui social la schermitrice. “Il futuro inizia oggi“. Alle olimpiadi di Tokyo Astrid ha vinto l’argento con la squadra della Francia, dopo aver sconfitto le atlete italiane con una prodigiosa rimonta in semifinale.