Mario Adinolfi sfotte il candidato Lo Muzio Lezza definendolo ‘gay sposato’: la replica del candidato di Volt

La nostra campagna elettorale ha puntato su: ecologia, lotta alle discriminazioni e rilancio dell’occupazione; tutto ero tranne che “il candidato gay”.

Queste sono etichette ridicole nel 2020, dovrebbero votarmi solo perché sono omosessuale? Questo dovrebbe rendermi una persona più capace? Sicuramente no, come non mi rende una persona migliore essere alto e bruno.

Io ieri sera ho festeggiato i risultati a casa mia, con mio marito e tanti amici che ci hanno supportato in questa avventura e con questa immagine voglio lasciarti: un salone pieno di persone e tra loro io che abbraccio mio marito ringraziandolo per il supporto che non mi ha mai fatto mancare in questi mesi.

Questo è ciò che combatti e questa è la battaglia che hai già perso.

E questo basta.

Le elezioni supplettive sono state vinte da Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, con il 62% delle preferenze.