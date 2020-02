Legge contro l’Omofobia in aula alla Camera il 31 marzo, l’annuncio di Alessandro Zan

Non solo Coronavirus, fortunatamente. In questi giorni di autentica psicosi ecco tornare d’attualità la legge contro l’omotransfobia targata Alessandro Zan, primo firmatario e relatore della proposta che da mesi è in Commissione Giustizia.

Il deputato Pd ha infatti annunciato che l’arrivo della proposta di legge alla Camera dei Deputati è finalmente dietro l’angolo.

Oggi la conferenza dei gruppi parlamentari alla Camera ha deciso che il prossimo 31 marzo inizierà in aula alla Camera la discussione della legge contro l’omotransfobia. Questo significa che questa maggioranza vuole approvare questa legge, che sarà approvata prima alla Camera e poi andrà al Senato. L’iter in commissione giustizia è già iniziato e dovrà concludersi entro il 31 marzo, giorno in cui arriverà in aula. Questa è una legge importante, nei prossimi giorni servirà il sostegno di tutti voi per rendere questo Paese un po’ più civile.

L’eventuale ‘legge Zan’, qui da noi intervistato, andrebbe ad estendere la Mancino, che già esiste e che punisce ogni forma di violenza e descriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, anche all’orientamento sessuale e all’identità di genere. In questo modo si andrebbero a colpire tutte quelle istigazioni all’odio e alla violenza omotransfobica, introducendo sanzioni e pene per chi istiga a commettere oppure commette direttamente violenza e odio di tipo transfobico.