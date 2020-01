Rachel Slawon è la prima concorrente bisex a concorrere per Miss Universo

Rachel Slawson è la prima ragazza bisessuale nella storia a partecipare a Miss Universo. Di origine californiana, dopo la vittoria come Miss Utah, Rachel Slawson è diventata un’icona LGBT dello Stato. “Essere me stessa mi ha salvato la vita, ora aiuto gli altri” ha affermato, spiegando quanto sia importante per le persone LGBT vivere la propria vita essendo sé stessi, senza nascondersi o cercando di essere una persona diversa.

Ma Rachel Slawon non è solo la prima concorrente bisessuale a Miss Universo. La ragazza 25enne infatti soffre di un disturbo bipolare, che ha scoperto solo a seguito della sua eliminazione da Miss Utah, concorso che ha vinto alla sua quinta partecipazione. A 19 anni, dopo l’esclusione, ha tentato il suicidio. Solo con una visita psichiatrica, data la reazione, ha scoperto di essere bipolare. E per lei è cambiato tutto.

La nuova vita di Rachel Slawson dopo la diagnosi

Per Rachel, la scoperta di essere bipolare ha dato una svolta alla sua vita. Oltre a far parte di un’associazione che cerca di prevenire i suicidi e impegnata nella gestione di persone con disturbi mentali, ha voluto raccontare la sua storia sui social, come fonte di ispirazione per chi come lei sta attraversando un periodo complicato.