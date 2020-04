Texas, giudice espone bandiera rainbow in aula e scoppia la bagarre politica

Un avvocato del Texas ha sporto denuncia contro un giudice per aver esposto la bandiera arcobaleno nella sua aula di tribunale. Incredibile ma vero.

Express News riferisce che il giudice Rosie Speedlin Gonzalez ha affiancato una bandiera rainbow alle bandiere di stato americane e texane nella sua aula di tribunale. Apriti cielo. Flavio Hernandez, un avvocato di San Antonio da sempre contrario alla comunità LGBT, ha denunciato il tutto ad una Commissione ad hoc, chiedendo la sospensione della giudice perché a suo dire non più impaziale. Il mese scorso la Commissione si è schierata al fianco dell’avvocato, ordinando al giudice Gonzalez di rimuovere dalla sua aula di tribunale la bandiera insieme a qualsiasi altro oggetto che mostrasse l’arcobaleno. Ma la Gonzalez ha deciso di presentare ricorso.

“I giudici di tutto lo Stato del Texas hanno il diritto di esprimere i loro diritti sul Primo Emendamento. Non perdono questo diritto quando vengono eletti “, ha dichiarato in una nota Deanna Whitley, avvocato della Gonzalez. “Qualsiasi giudice potrebbe avere nella propria aula una croce o una bibbia. Non è mai stato dimostrato che Rosie sia mai stata, in ogni sua sentenza, di parte a favore o contro chiunque”.

Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti.