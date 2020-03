Tutti contro Pro Vita, “quella campagna non ha nulla a che vedere con la legge sull’omofobia”

La ridicola e menzognera campagna contro la legge sull’omofobia ideata da Pro Vita, apparsa a Roma nella giornata di ieri, ha ovviamente scatenato un fiume di reazioni, inevitabilmente indignate.

Beatrice Brignone, Segretaria Nazionale di Possibile, e Gianmarco Capogna, Portavoce nazionale di Possibile LGBTI+, hanno tuonato: “è propaganda che

non ha nulla a che vedere con la legge su omobitransfobia”.

Siamo sconcertati dalla campagna lanciata da Provita contro la discussione della proposta di legge sull’omobitransfobia. I messaggi apparsi oggi sui cartelloni pubblicitari altro non sono che mera propaganda tanto più che la notizia della calendarizzazione non è stata accompagnata ancora dal testo base che dovrà nascere dall’unione delle diverse proposte presentate in Parlamento. La campagna racconta falsità e rappresenta un ennesimo tentativo per ribadire la contrarietà a tutele e riconoscimento per le persone LGBTI; una posizione che contrasteremo in prima linea con le associazioni.

“Non accettiamo alcuna speculazione ideologica e politica su un tema tanto importante che riguarda la vita delle persone LGBTI, spesso giovanissime“, continuano Beatrice e Gianmarco: “I numeri delle violenze e delle aggressioni testimoniano l’urgenza di strumenti concreti sia per la tutela delle vittime che per il sostegno dei centri che si occupano di violenza e, contemporaneamente, anche di prevenzione attraverso campagne culturali a partire dalle scuole. Proprio per questi motivi, nonostante la scelta di portare in aula la discussione vada nella direzione di dare al tema una priorità che ci trova d’accordo, riteniamo che ogni giudizio di merito sia legato al testo base che sarà presentato. L’importanza del contrasto all’odio per motivi legati all’orientamento sessuale e per identità di genere rappresenta un impegno di responsabilità che non deve tradursi in leggi frutto di compromessi al ribasso come già accaduto in altre occasioni”.