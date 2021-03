Bacio Chi Me Pare, domenica 28 marzo a Roma il presidio contro l’omotransfobia

2 minuti di lettura

È stato intitolato “Bacio Chi Me Pare” il presidio contro l’omotransfobia che si terrà a Roma domenica 28 marzo, ore 17, in via Giuseppe di Bartolo 24 , ovvero alla fermata metro di Valle Aurelia, zona parcheggio autobus. Luogo tutt’altro che casuale visto e considerato che esattamente un mese fa il 31enne Gioele Torelli prendeva a calci e pugni il 23enne Jean Pierre Moreno e il 36enne Alfredo Zenobio alla fermata metro di Valle Aurelia. Il motivo? Un bacio.

“Se toccano unə toccano tuttə“, si legge sulla pagina FB pensata per lanciare l’evento. “Siamo arrabbiatə, perché un’altra persona è stata aggredita per il solo fatto di mostrare liberamente la sua identità. Con un bacio. Abbiamo perso il conto e sappiamo già che non sarà l’ultimə. Ma non siamo vittime e non abbiamo paura. La Storia ci voleva invisibili e l’abbiamo riscritta, nonostante qualcunə punti a ricacciarci ai margini“.

Non abbiamo bisogno di sopravvivere all’interno di una società eteropatriarcale, razzista e sessista, abbiamo un’altra idea di futuro che non coincide con la normalità pre-covid. Durante la pandemia, infatti, sono aumentate le richieste di aiuto da parte di persone LGBTQIA+ e donne a causa di soprusi e vessazioni tra le mura domestiche. Ai vostri pregiudizi ed alla vostra violenza rispondiamo con la nostra presenza in piazza, con favolosità e irriverenza. Vogliamo liberare la società intera dall’odio e dalla violenza che reprimono il diritto di essere e di amare.

“Nonostante la zona rossa“, concludono gli organizzatori, “scendiamo in piazza per dichiarare una zona rainbow sicura per tutte le nostre identità, così come dichiarato di recente dal Parlamento Europeo in risposta alla deriva autoritaria e persecutoria che abbiamo visto in Polonia“.

A lanciare il presidio Prisma – Collettivo LGBTQIA+ Sapienza, con diverse altre associazioni che hanno subito sottoscritto la chiamata alla piazza. Dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ad Agedo, passando per Associazione Famiglie Arcobaleno, Gaynet, Rete Genitori Rainbow e I Sentinelli di Roma.

Elenco associazioni (in aggiornamento)

Prisma – Collettivo LGBTQIA+ Sapienza

Marielle – Collettivo femminista e LGBTQIA+ Roma Tre

Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli

Associazione Famiglie Arcobaleno

Link Roma

Rete Genitori Rainbow

UAAR Circolo di Roma

Taboo – Collettivo Transfemminista Sapienza

Altro Ateneo TorVergata

Gaynet Roma

Unione degli Studenti Roma

I Sentinelli di Roma

Rete degli Studenti Medi Lazio

AGEDO Roma

Link Roma Tre

Link Sapienza