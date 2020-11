Barbara D’Urso spiazza Giorgia Meloni: “Ti prego non ostacolare il DDL Zan al Senato” – e il video è virale

Ospite per la milionesiva volta di una trasmissione di Barbara D’Urso, con tanto di solito comizio di fatto privo di qualsivoglia contraddittorio, Giorgia Meloni è stata ieri sera spiazzata dalla conduttrice Mediaset, quando sul finire di collegamento si è rivolta alla leader di Fratelli d’Italia chiedendole di prometterle una cosa.

Un preghiera mia personale, ci conosciamo da moltissimi anni, non voglio una risposta ma è una mia preghiera. Ti prego, non ostacolate al Senato la legge contro l’omotransfobia. Ti prego, punto, è una mia preghiera.

Apriti cielo. A causa del ritardo sul collegamento il volto glaciale della Meloni è presto diventato virale, prima di lasciare spazio ad una rapida risposta dell’ex ministro berlusconiano. Un sorriso tiratissimo per Giorgia, che ha provato a replicare con un laconico “questo è un tema che non puoi aprire in chiusura“. Fine dello ‘scontro’. D’altronde sono mesi che Meloni guerriglia in piazza, sui giornali e in Parlamento contro il DDL Zan, la scorsa settimana approvato alla Camera dei Deputati e da lei più volte definito inutile e dannoso. “Questa roba qui“, l’aveva definito Meloni, che al Senato proseguirà la propria battaglia puramente ideologica contro una legge che attendiamo da 30 anni.

Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge, ha voluto pubblicamente ringraziare Barbara D’Urso, definendo il suo intervento “un atto coraggioso. Un’ulteriore dimostrazione che questa non è una battaglia ideologica, ma una comune conquista di civiltà“.