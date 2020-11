ZanSiamoSicuri, la comunità LGBT risponde a Meloni: “vogliamo ora la legge contro l’omotransfobia” – VIDEO

Da Tiziano Ferro a Pietro Turano di Skam Italia, passando per Cathy La Torre, Franco Grillini, Vladimir Luxuria, Jonathan Bazzi, Diego Passoni, Carolina Morace, Simone Alliva e tanti altri.

In poco più di 4 minuti alcuni volti della comunità LGBT nazionale hanno voluto replicare all’indegna provocazione lanciata giorni fa da Giorgia Meloni, alla Camera dei Deputati, con quel “ma siete sicuri che gli omosessuali di questa nazione non avrebbero voluto vedervi al lavoro per difendere le loro attività, piuttosto che su questa roba qui?“, riferendosi proprio alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’alibismo da domani di nuovo in discussione a Montecitorio. Un video montato e pubblicato da QUiD – Queer Identities.

“Sì siamo sicuri perché tutte le discriminazioni, i calci, le spinte che ho subito da ragazzino, non devono succedere ancora nè rimanere impunite“, ha sottolineato Ferro, seguito da Franco Grillini: “la legge è necessaria, la vogliamo da 30 anni. Piuttosto, la smetta con il suo solito ostruzionismo che fa perdere tempo al Paese“. A seguire tutti gli altri interventi, da ascoltare e vedere nel video in testa al post.

Una legge che domani tornerà alla Camera dei Deputati, con altre decine di emendamenti da affossare e un voto definitivo da abbracciare entro il fine settimana. Perché non c’è più tempo da perdere, dopo decenni d’attesa. Perché l’omotransfobia è una realtà tristemente quotidiana, da nord a sud, isole comprese. Perché un parlamento che non vuole renderla fuorilegge, è un Parlamento complice.