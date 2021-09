Ben Whishaw “adorerebbe” vedere un attore britannico gay nei panni di James Bond

2 minuti di lettura

Pochi giorni ancora all’uscita in sala dell’attesissimo No time to Die, 25esimo capitolo cinematografico di James Bond nonché 5° e ultimo targato Daniel Craig. La caccia al nuovo 007 è partita da almeno due anni, con Ben Whishaw, celebre Q del franchise, che ha rivelato il suo sogno. Vedere un attore inglese dichiaratamente gay negli abiti di Bond.

Whishaw, che è omosessuale dichiarato dal 2014, ne ha parlato ad Attitude. Secondo Ben scegliere un attore omosessuale con 007 darebbe un segnale di “vero progresso” all’intera industria cinematografica, in cui da sempre i pochi attori dichiaratamente gay lottano per assicurarsi ruoli eterosessuali, soprattutto in pellicole action.

“Dio, te lo immagini? Voglio dire, sarebbe una cosa davvero straordinaria. Ovviamente mi piacerebbe vederlo“, ha rivelato Ben. “Credo davvero che dovremmo lavorare per un mondo in cui chiunque possa interpretare qualsiasi cosa e sarebbe davvero elettrizzante se l’orientamento sessuale di qualcuno non fosse più importante nel decidere tutto questo. Penso che sarebbe un vero progresso. Ma vedremo, vedremo a che punto siamo. Sono stupito di quanto tutto sia cambiato solo negli ultimi cinque o sei anni, quindi vedremo”.

Quale star britannica dichiaratamente gay potrebbe interpretare Bond, è un po’ più complicato da intuire. “Non ci sono molti attori britannici gay. È piuttosto difficile da dire, non è vero?“, ha replicato Whishaw, che ha comunque espresso due nomi molto interessanti. Luke Evans e Jonathan Bailey, star di Bridgerton. “Voglio dire, sono entrambi meravigliosi e sono entrambi attori fantastici“, ha precisato Ben. “Sono entrambi attori che sembrano davvero in grado di interpretare Bond, sarebbero un casting ideale. E sarebbe elettrizzante vedere uno di loro interpretarlo. Mi chiedo se uno di loro accetterebbe, perché non sono solo le esigenze del ruolo, ma sono le esigenze di essere Bond nel mondo e cosa simboleggia e come cambierebbe la tua vita“.

Whishaw, ad esempio, non ha mai pensato all’ipotesi di poter interpretare 007: “Penso che fosse ovvio per me che non sono uno da Bond, e sono felice di non esserlo, sono felice nei panni di Q“. Dopo molteplici rinvii causa Covid-19, No Time To Die uscirà finalmente nei cinema d’Italia questo giovedì.