Bergamo, al Donizetti Opera 2022 Fratelli d’Italia attacca ideologia LGBT e drag

Grande festa al Donizetti Opera 2022 di Bergamo, il festival di opera lirica che ogni anno ospita eventi, performance e incontri nella città natale del grande compositore Gaetano Donizetti. Quest’anno, in particolare, si tratta di un’edizione speciale, che celebra l’anniversario della nascita del musicista: 225 candeline, celebrate attraverso tre diversi appuntamenti.

Questa prima vera e propria festa per celebrare il “compleanno” del compositore ha visto, nella giornata di martedì 29 novembre, una serata alternativa in cui le arie dell’Ottocento si sono mischiate con musiche contemporanee ed elettroniche.

Un evento che ha visto la partecipazione di grandi nomi della musica techno attuale, contando anche sulle esibizioni di personaggi internazionali, tra cui sono figurati Protopapa e ilromantico in consolle, una live al violino di H.E.R. e gli spettacoli delle performer di Drama Milano, Gin Gin Mezzanotte, Miss Divina e Nat Drag King. Un programma decisamente ricco di contenuti ed estremamente originale.

Non tutti, però, hanno apprezzato la diversità e l’inclusione della serata, ospitata allo Spazio Polaresco di Bergamo. Il consigliere comunale Filippo Bianchi ha infatti presentato un’interpellanza a nome del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in cui viene criticata la scelta del comune di ospitare l’organizzazione dell’evento.

Nel testo, si legge come il gruppo consideri l’evento «di discutibile livello, oltre che di taglio marcatamente conforme all’ideologia LGBT, con musica elettronica e “drag performers”». L’evento doveva inizialmente andare in scena al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, ma è stato successivamente spostato allo Spazio Polaresco, centro culturale e luogo di ritrovo della comunità. Anche su questo Bianchi ha avuto da ridire, sostenendo come: «Lo Spazio Polaresco è comunque un servizio comunale depurato a essere luogo di incontro, socialità e cultura, rivolto in particolare ai giovani in cui le attività dovrebbero avere una particolare valenza educativa e culturale».

Secondo Bianchi e il gruppo di Fratelli d’Italia, la scelta dell’Assessore alla cultura Nadia Ghisalberti di autorizzare le celebrazioni del Donizetti in questo modo non sono opportune, scagliandosi contro lo spettacolo in termini denigratori e sostenendo che «questo genere di spettacolo […] possa essere deleterio agli occhi dei partners istituzionali e privati che sostengono le iniziative del Donizetti Opera e della Fondazione Teatro Donizetti».

A quanto pare, stando alle parole di Filippo Bianchi, l’ideologia LGBTQIA+ è arrivata a impiegare l’opera lirica pur di compiere la sua agenda, compromettendo gli spettatori della serata.

