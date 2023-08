Beyoncé in concerto: “Trans is beautiful!”. Il commosso ringraziamento di Laverne Cox – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

In pieno Renaissance Tour Beyoncé ha sbalordito i fan di New York al MetLife Stadium. L’iconica popstar ha infatti mandato in visibilio la folla dopo aver visto un cartello con sopra scritto “trans is beautiful“. Appesa a dei cavi, a volteggiare tra il pubblico, Beyoncé ha gridato “trans is beautiful“. La clip TikTok che ha immortalato la scena è diventata virale grazie a Laverne Cox, che lanciò l’hashtag #TransIsBeautiful nel 2015.

“Ho ideato l’hashtag #TransIsBeautiful nel 2015 per consentire alle persone trans e non binarie di vedere la nostra bellezza oltre gli standard di bellezza cisnormativi“, ha scritto la diva di Orange is the New Black su Instagram. “Questo non riguardava me. Questo riguardava e riguarda tutti. Dare potere alle persone trans di tutto il mondo, abbracciare la nostra speciale e consacrata bellezza mi illumina dentro. Ma sentire Beyoncé proclamare questo messaggio di affermazione trans, mi ha lasciato senza parole. Potrei aver pianto. Trans è davvero così bello“.

La fan che reggeva il cartello, l’attivista e influencer Candace Persuasion, ha ringraziato Beyoncé per il suo messaggio di solidarietà, scrivendo: “Grazie Beyoncé per aver continuato ad ispirarmi e ad aver creato spazi sicuri per persone queer e trans”.

Il Renaissance Tour trasuda orgoglio e inclusione LGBTQIA+. In alcune tappe i bagni neutri sono diventati realtà. I colori del Pride sono incorporate nel design del palco, mentre quelli della bandiera Progress Pride illuminano i video durante gli intervalli. D’altronde lo stesso disco Renaissance è un tributo a suo zio gay. La scorsa settimana Beyoncé ha voluto omaggiare ballerino gay O’Shae Sibley, ucciso in una stazione di servizio perché ballava proprio la sua musica. La polizia ha arrestato un 17enne.

