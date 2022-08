Beyoncé e Madonna insieme sono il capolavoro dell’estate 2022

2 min. di lettura

Un remix a ciel sereno. Un fulmine improvviso, piovuto sul pianeta terra lo scorso fine settimana. Beyoncé e Madonna insieme, sulle note di un remix che ha visto Break My Soul, ultimo singolo di Queen B, trovare sulla propria strada Vogue, immortale capolavoro di sua maestà Ciccone.

Poco meno di 6 minuti che hanno terremotato i social, trasformando questa torrida estate in un inatteso trionfo pop, aspettando l’annunciato e clamoroso duetto Elton John/Britney Spears, in uscita a breve. Con il suo ultimo disco, Renaissance, Beyoncé ha riconquistato la vetta Billboard 200, mentre Break My Soul, primo e ad oggi unico singolo estratto, ha fatto suo il trono Billboard Hot 100. Con il remix a sorpresa il colpo da maestro è stato doppio, perché in grado di rilanciare ulteriormente il brano e dar forma ad un featuring da molti agognato per due decenni.

Beyoncé, per l’occasione, ha inviato un mazzo di fiori a Madonna, ringraziandola pubblicamente per averle concesso tale onore.

“Grazie Regina. Ti sono tanto grata. Hai aperto così tante porte per così tante donne. Sei un capolavoro di genio. Grazie per avermi permesso di cantare sulla tua canzone e grazie per aver dato un nome al remix!!! Ti amo sempre e per sempre, Beyoncé”.

Parole al miele a cui Madonna ha prontamente replicato, ribadendo la propria stima nei confronti della collega: “Grazie!! Da una regina a un’altra regina. Amo il Remix!”.

Vinti 28 Grammy, Beyoncé punta al record assoluto di Georg Solti, a quota 31, con la consapevolezza che altri due dischi usciranno. Renaissance – Volume 1 non è altro che la prima parte di una trilogia discografica pensata in piena pandemia, come annunciato dalla stessa popstar, che ha così voluto ringraziare i propri fan per il sostegno ancora una volta esplicitato.

“Ce l’abbiamo fatta!!! Grazie infinite per il vostro amore e sostegno. Niente mi fa sentire più felice che vedere un locale pieno di persone che cantano ogni singola parola di ogni canzone dall’inizio alla fine. Sono stati anni di sperimentazione. Sono stati anni di duro lavoro, sangue, sudore e lacrime. Sono così grata, ne è valsa la pena. Sono grata che questo disco sia stato ben accolto e compreso. Grazie al mio bellissimo team per il vostro cuore e lavoro. Grazie a tutti i brillanti collaboratori, musicisti, compositori e tutte le persone coinvolte nel creare questo pezzo d’arte. E grazie ai migliori fan in assoluto del pianeta. Sono grata a essere amata da voi. Vi amo profondamente. B”.

