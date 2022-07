Madonna tra cinema e musica: “Voglio tornare in tour. Regista del mio biopic per toglierlo a registi misogini”

2 min. di lettura

Da anni al lavoro su una sceneggiatura che parrebbe finalmente pronta, Madonna è tornata a parlare del suo attesissimo biopic cinematografico dalle pagine di Variety, svelando anche l’intenzione di tornare il prima possibile in tour.

La popstar, che ha tessuto le lodi del suo manager nonché amico Guy Oseary, ha provato a spiegare come mai abbia deciso di realizzare un disco contenente i remix dei suoi più grandi successi.

“Sto solo cercando modi interessanti e divertenti per ripubblicare il mio catalogo e presentare la mia musica a una nuova generazione. Sono concentrata su questo e ho scritto una sceneggiatura per il mio film negli ultimi due anni. L’intera cosa di “Frozen” è stata così divertente, ma un giorno mi sono svegliata e ho detto: “Sono stufa di vivere nel passato!”. Voglio tornare in tour, sono una creatura del palcoscenico. Quello è il mio posto felice”.

Ribadito che non venderà mai il suo catalogo (“Sono le mie canzoni!“), la regina del pop ha diffuso aggiornamenti sullo stato produttivo del suo annunciato biopic.

“Ho una sceneggiatura molto lunga che è davvero difficile per me accorciare. L’ho sminuzzata, ma è come tagliarmi le membra. Ho avuto una vita straordinaria, devo fare un film straordinario. È stato anche un attacco preventivo perché molte persone stavano cercando di fare film su di me. Per lo più uomini misogini. Così ho infilato il piede nella porta e ho detto: “Nessuno può raccontare la mia storia, tranne me”.

Da mesi Madonna è al lavoro per trovare colei che dovrà interpretarla. Provini sfiancanti in cui le candidate devono saper cantare, ballare e recitare. Rumor alla mano, l’avrebbe spuntata la bravissima Julia Garner. Allo script del film troviamo Erin Cressida Wilson, in sostituzione del premio Oscar Diablo Cody. 20 anni fa apprezzata al debutto con lo script di Secretary di Steven Shainberg, Wilson ha sceneggiato nel 2006 Fur, sempre di Shainberg, per poi deludere nel 2009 con Chloe. Negli ultimi anni ha scritto Men, Women & Children di Ivan Reitman e La ragazza del treno di Tate Taylor.

