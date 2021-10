Biel, il bimbo conquista Instagram con il suo messaggio contro l’omofobia: “Gay, lesbiche, siate voi stessi” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

“Se sei un ragazzo e ti piacciono i ragazzi, non importa. Sii te stesso“. Pensieri e parole di Biel, bimbo che ha conquistato i social grazie a questo semplice e tenero messaggio, condiviso su Instagram da sua madre Águeda.

“Sono Biel e voglio dirti che se sei una ragazza e ti piacciono le ragazze, non succede nulla. Se ti dicono per strada che sei gay e ridono, ignorali, continua ad essere chi sei. Non importa se a casa ti dicono che non puoi essere gay. Sii te stesso”, insiste Biel, commosso al termine del suo discorso, presto diventato virale in Spagna.

Un messaggio rivolto anche a tutti quei genitori che non educano i propri figli all’uguaglianza, alimentando intolleranza e mancanza di rispetto nei confronti delle generazioni future. Águeda, mamma di Biel, ha poi voluto ringraziare tutti gli utenti che si sono complimentati con il piccolo Biel e con i suoi genitori: “Vi ringraziamo per tutti i messaggi. Stiamo educando nostro figlio come meglio sappiamo, e instillando in lui i valori necessari per la sua vita quotidiana e il suo futuro”.