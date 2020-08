Bielorussia, è virale la foto del bacio tra due ragazze contro ogni forma di tirannia

Da settimane la Bielorussia scende sistematicamente in piazza, a Minsk, per contestare le elezioni farsa che hanno visto il presidente Alexander Lukashenko rieletto per il sesto mandato di fila.

Solo ieri altre 100mila persone hanno sfidato i poliziotti bielorussi e le minacce del presidente, neanche a dirlo affiancato da Vladimir Putin, pronto ad inviare l’esercito, con l’immagine di una coppia di ragazze presto diventata virale. A condividerla sui social, in Italia, la senatrice Pd Monica Cirinnà, madre delle unioni civili.

“Un’immagine bellissima, dalla Bielorussia che ancora protesta contro i risultati delle elezioni presidenziali“, scrive la Cirinnà. “Ovunque, nel mondo, la domanda di democrazia è anzitutto una domanda di libertà: libertà di essere se stessi in condizioni di eguaglianza, libertà di partecipare alla vita della comunità politica in assenza di repressione. Tutto questo in Bielorussia non avviene. E la cappa di oscurantismo che avvolge quel paese incide anche sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti civili. Queste due ragazze ce lo ricordano nel modo più semplice e potente, con un bacio, con l’espressione di un amore che è più forte di ogni tirannia“.

Il presidente Lukashenko è ininterrottamente al potere dal 1994. Circa 140, solo nella giornata di ieri, gli arresti tra i pacifici manifestanti.