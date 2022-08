Intervista a BillyBoy*, musa e amante di Andy Warhol: “Amo i giovani di oggi, si interessano al metafisico”

13 min. di lettura

Billy Boy è un collezionista americano di gioielli, abiti haute couture e bambole; amico di artisti, attori e personaggi della moda, ha creato bijoux per numerosi designers come Thierry Mugler ed Emanuel Ungaro, ha avuto clienti come Elisabeth Taylor, Michael Jackson, Jackie Onassis e ha lavorato per la Mattel come designer e consulente.

Billy Boy può essere considerato uno dei più grandi collezionisti al mondo di Barbie e bambole, tra le migliaia di pezzi unici che raccoglie, molti dei quali esposti nei principali musei in tutto il mondo, ce ne sono di appartenuti a Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Gabrielle Chanel, Josephine Baker e Denise Poiret.

Billy Boy è stato inoltre musa ispiratrice, amante e amico di Andy Warhol, che nel 1986 presentò a New York il celeberrimo ritratto di BillyBoy* as Barbie. L’opera nasce come un omaggio dell’amore di BillyBoy* per Barbie, infatti, all’insistenza di Warhol per realizzare un suo ritratto Billy-Boy* rispose «If you want to do my portrait, do Barbie, because Barbie c’est moi».

Le sue opere sono esposte al Victoria and Albert Museum, al Museum of Art e al Musée des Arts de la Mode.

L’abbiamo incontrato per voi.

Che rapporto hai avuto con Andy Warhol?

Ho incontrato Andy a metà degli anni ’60 quando ero un bambino di cinque anni. La mia prozia si esibiva in un teatro d’avanguardia, chiamato a quel tempo “Teatro Queer” e “Teatro dell’Assurdo”. Alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70 ho visto la commedia “Pork” e le varie commedie di Jackie Curtis al Teatro La MaMa. L’ho adorato, anche se spesso non capivo i riferimenti. Come sono cresciuto sono diventato lentamente amico di tutte quelle superstar, e per anni ha avuto con loro rapporti piuttosto intensi di vario tipo, in particolare con: Ondine, Taylor Mead, Holly, Jackie, Ultraviolet, Ritchie e Brigid Berlin, Sylvia Miles e molti altri.

Anni dopo, alla fine, ho appreso di cosa trattavano quelle commedie poiché Jackie me le avrebbe spiegate più avanti nella vita. Andy si sedeva con me in uno stand al bar di sua nonna, Slugger Ann’s, e mi leggeva le commedie, con le voci di ogni personaggio, riga per riga. I miei preferiti erano Glamour, Glory and Gold (1967), Heaven Grand in Amber Orbit (1970) e Vain Victory: Vicissitudes of the Damned (1971). Lui ed io eravamo particolarmente legati e spesso Andy mi manca.

Anche Holly Woodlawn ed io eravamo abbastanza legati. È stata ospite a casa mia per diverse settimane prima della sua morte. Non era mai stata in Svizzera prima, e io mi ero organizzato con il Lausanne Underground Film Festival (L.U.F.F) per fare un intero film di Warhol con Bibbe Hansen e Mary Woronov, e ho tenuto due conferenze con loro per YouTube. Ne ho parlato ampiamente nelle mie memorie pubblicate nel 2017 da Rizzoli intitolate “FOCKING LIFE, SEARCHING FOR ELSA SCHIAPARELLI”.

Ho suonato in giro per la Silver Factory per quella che sembrava la mia intera infanzia e, più tardi, per la Factory fuori Union Square, che da adolescente era infinitamente più affascinante per me.

Quando sono diventato adolescente, facevo foto erotiche da pin-up gay per riviste e spot televisivi parigini e sfilavo per abiti da uomo a New York, Parigi, Milano e Roma. Non ho preso sul serio il lavoro come modello perché volevo essere un artista o uno scrittore, ma l’ho fatto perché era divertente e facile. Non mi consideravo un modello professionista, perché avevo più un aspetto da attore caratterista e non l’aspetto vividamente bello di tutti gli altri miei amici modelli. Ho numerosi diari, e io e Andy abbiamo iniziato a diventare più intimi durante il periodo in cui ero un adolescente. Non ricordo che età avevo, ma è arrivato un momento in cui ero un giovane molto alto, dall’aspetto molto maturo, e sono diventato “amico con benefici” con Andy. Ho lasciato il mio appartamento di Park Avenue alla fine degli anni ’70 e ho visto Andy solo quando sono tornato a New York. Abbiamo rinnovato la nostra relazione per un’altra volta intorno al 1980, e ho visto Andy a intermittenza a seconda dei miei viaggi a New York. L’ho accompagnato nella maggior parte dei viaggi in Europa che ha fatto, o almeno sono andato a trovarlo per qualche giorno in qualsiasi paese si trovasse. Quando ha tenuto il suo ultimo spettacolo a Parigi e Londra, ero lì. Ho anche avuto una relazione con Fred Hughes, e questo a volte è diventato un po’ un enigma. Nel corso degli anni ’80 la mia relazione con Andy ha avuto molti alti e bassi poiché era ferocemente geloso dell’uomo di cui ero innamorato, con il quale ho vissuto a partire dal 1981, Lala. Stiamo ancora insieme e siamo sposati ormai da molti anni.

La gelosia di Andy ha spesso disturbato la nostra relazione. Finché gli ho prestato la mia piena e assoluta attenzione, tutto è andato bene, anche se alcuni membri del suo entourage artistico sono diventati, suppongo si possa anche dire, “gelosi” perché Andy era quello che sembrava essere innamorato di me. Stufo di sentirlo da loro, e stufo anche delle persone che mettevano il naso nella mia vita privata, semplicemente lo amavo, era davvero un genio, ma dovevo far notare, e cercavo continuamente di farlo, che non è realistico avere con lui un rapporto diverso da quello che ho avuto io e per molte ragioni. Per prima cosa, dove ho vissuto la maggior parte del tempo, a Londra e Parigi, erano posti che visitava solo di rado , mi sono rifiutato di vivere negli Stati Uniti per molte ragioni, soprattutto perché sono nato in Austria. Questo è stato legato alla mia adozione da parte di lontani parenti russi che mi hanno adottato dopo il suicidio dei miei veri genitori nel 1963. Non mi sono mai sentito vicino o imparentato con l’America, e a quel tempo avevo cittadinanza austriaca, britannica, russa e americana . Più tardi nella vita ho rinunciato a tutti per diventare svizzero, cosa che ho fatto non molto tempo prima della morte di Andy. Andy ha detto che era più esotico averli tutti insieme e ho sempre cercato di fargli capire che non volevo essere “esotico”. Andy non avrebbe mai potuto cambiare nessun dettaglio della sua vita, e nemmeno io. Per quanto mi prendessi cura di lui e gli ero fedele nell’amicizia, non c’era nient’altro in alcun modo possibile. Anche la nostra differenza di età era un fattore enorme. Ho avuto liti accese con lui perché era molto possessivo e non volevo concedergli questa prerogativa, anche quando ero un adolescente. Quando da adolescente ho avuto una relazione amorosa con un cardinale del Vaticano (che è durata molti anni) Andy ha preteso che la troncassi, e questo mi ha fatto arrabbiare perché era così superfluo. Non ero pienamente consapevole di ciò che tutto ciò implicava in quel momento, ma sentivo comunque che Andy non aveva il diritto di dirmi una parola al riguardo.

Ho cercato continuamente di capire che era immensamente importante per me in tutti i modi, ma non potevamo diventare nient’altro che quello che eravamo, una strana coppia di amici improbabili. Sono sempre stato colpito dalla sua mente e dal suo modo di pensare a tutte le cose più differenti, società, arte, cultura. Era un amico così strano e stranamente premuroso. Non sono mai stato preparato alla sua gentilezza, né ero preparato alla meschinità che occasionalmente mi rivolgeva. In un certo senso, mi piacciono le persone che non si possono prevedere del tutto… mi piace l’avventura delle amicizie. Le sfide e le emozioni organiche mi hanno sempre fatto sentire più vicino alle persone e lui non ha fatto eccezione. Dopotutto era un vero genio. Era anche un amico molto, molto solidale, lodava sempre pubblicamente il mio lavoro, attirava le persone interessate al mio lavoro… il suo sostegno mi ha aperto molte porte… È stato grazie a lui che è nata la terza campagna per la famosa vodka, campagna chiamata ABSOLUT BILLYBOY*. La sua galleria di Parigi Bastille-Lavigne mi ha offerto delle mostre. Ha letteralmente comprato ogni singolo gioiello che ho mostrato a New York al Morgan’s Hotel e in altri luoghi più tardi in Europa, come ha fatto Fred Hughes. Sono stati entrambi davvero generosi e vorrei che più persone lo sapessero di lui e di Fred.

Come mai non hai voluto il tuo autoritratto realizzato da Andy Warhol?

Sì, l’ho rifiutato per decenni. Mi ha fatto infuriare il fatto che continuasse a volerne fare uno e mi ha scattato letteralmente decine di migliaia di foto senza il mio consenso o desiderio. In effetti, lo ha fatto anche Paige Powell. Adoro Paige. Di recente mi ha inviato il suo tomo in tre volumi delle sue foto e ci sono alcune foto di me che ha fatto. Sentivo che la ritrattistica di Andy era squisita, ma personalmente non volevo svegliarmi un giorno e vedere un dipinto di me di 18 anni ed essere un vecchio costretto a ricordare la mia relazione con lui a quella giovane età. Sono costretto a farlo ora in una certa misura, ma almeno non devo vedere un dipinto di come apparivo allora…. Un giorno al mercato delle pulci della 23a strada abbiamo litigato molto e ho detto: “Se DEVI farmi un ritratto, fai solo Barbie perché Barbie c’est moi”, parafrasando Flaubert quando scrisse Madame Bovary. Non molto tempo dopo, e senza pensare due volte a quello che avevo detto, Andy ha organizzato una festa per me al The Factory, uno splendido pranzo con tutti i miei amici lì, Keith, Stephen Sprouse, Kenny Scharf, Pat Hackett, Paige Powell e molti altri. Ha detto che aveva un regalo per me ed è uscito questo enorme dipinto di quella che sembrava una bambola Barbie modificata e disse: “Si chiama “Ritratto di BillyBoy*” e l’ha realizzato in un colore che ha chiamato “BillyBoy* Blue” che ho credo sia ora nella tabella dei colori Pantone. Un cavallo da corsa francese è stato persino chiamato BillyBoy* Blue dopo che il proprietario ha sentito parlare del nome. Mi ha fatto questo regalo davvero divertente che ho conservato per molti decenni perché NON era una mia foto.

Andy mi ha regalato molte opere d’arte nel corso degli anni, molte delle quali le ho conservate. La mia preferita è una stampa speciale della carta da parati Mucca. Quando oggi sono in Svizzera, vivo in un grande palazzo antico, e guardo fuori dalle finestre della biblioteca, vedo un vasto campo verde di mucche… quindi è stato molto premonitore.

Hai dei rimpianti legati al passato?

Non ho alcun rimpianto. Mi assumo la responsabilità di tutti i miei errori e ho commesso alcuni errori di giudizio davvero sorprendenti nella mia vita e ho anche avuto fortuna e successi incredibili, ma di solito sono contento di tutte le mie decisioni e, dato che sono stato cresciuto come pagano, ed ero considerato un Sommo Sacerdote (mia madre era Somma Sacerdotessa), passo la mia vita cercando di essere il più armonioso possibile, cercando di essere buono con il mondo come voglio che sia con me stesso… Quindi con le mie decisioni tendo ad essere molto pragmatico e il più pacifico possibile. Posso infuriarmi veramente, però, se cercano di danneggiare la mia famiglia o fare qualcosa di veramente ingiusto nei miei confronti. Mi hanno chiamato Billy, e originariamente avrebbero dovuto chiamarsi Wilhelm, dunque posso essere un guerriero e un difensore. È così, la vita ti porta ogni sorta di alti e bassi e lo accetto… quindi nessun rimpianto. Quando sono stato estremamente arrabbiato o sconvolto, non ho mai agito in modo avventato perché so che avrebbe portato solo conseguenze negative. Quindi, no…. nessun rimpianto.

Cosa ne pensi dell’estetica attuale di Barbie?

Penso che sia noiosa. Senza interesse, purtroppo, e creativo quanto i feed di Instagram di alcuni “influencer” casuali, o meno di molti di loro. In effetti, Mattel utilizza ancora le idee che gli ho dato 35-40 anni fa, il che dimostra quanto sia vuoto il loro pozzo creativo. Voglio dire, le idee erano buone all’epoca, ma se devono continuare a riciclare lavori vecchi di decenni, semplicemente non capiscono l’arte, la moda e nemmeno le bambole per quanto mi riguarda. Barbie ora è davvero irrilevante, anche se Mattel fa di tutto affinché sia ​​diversamente. Negli ultimi tre anni, e attraverso una serie di incontri su Zoom tra i miei agenti e i dirigenti senior della Mattel, hanno continuato a dire che volevano “fare qualcosa” con me, ma non erano completamente in grado di proporre nulla che vorrei realisticamente fare. Stranamente, continuavano a invitarsi nella mia casa privata, che è il mio santuario, per “vedere la collezione” come se avessi un’ala di Barbie da qualche parte dove poter giocare a bambole con me. Non ci sono quasi bambole nella nostra proprietà, che comprende tre grandi edifici, e l’edificio principale ha quattro piani. Non mi piace vivere con le bambole intorno a me. Gli unici che ho sono presepi napoletani del 18° e 19° secolo e alcune bambole d’artista degli anni ’20, pochissime.

Più fondamentalmente, mi rifiuterei di vendere a loro qualsiasi delle mie collezioni, che è ciò che sembravano davvero volere, senza mai uscire allo scoperto e dirlo chiaramente. Inoltre, mi rifiuterei di rendere qualsiasi mostra futura delle mie bambole uno spettacolo incentrato su Barbie. A parte questo, non vorrei davvero progettare nulla per Mattel, perché le mie idee ora sarebbero ancora troppo radicali e intellettuali per loro, proprio come le mie idee di 40 anni prima sono state implementate da loro solo negli ultimi anni.

Molte persone, Mattel inclusa, non capiscono davvero che ho migliaia di bambole, non Barbie ma tante altre degli anni ’50 e ’60. La maggior parte delle mie bambole sono diverse da Barbie, e sono vestite dagli stessi famosi designer e artisti che hanno trasformato queste pezze vintage e antiche in opere d’arte. Questo è lo spettacolo che ho intenzione di fare nei prossimi anni: l’intera collezione e non solo le Barbie.

Le principali società di streaming hanno fatto offerte di finanziarmi al proposito, ma sarei d’accordo solo se lo spettacolo rimanesse sugli artisti e sui designer e non sulle bambole. Questo concetto ha avuto una risposta positiva quando i miei agenti hanno negoziato per i luoghi in cui mi piacerebbe presentarmi. È uno spettacolo che è una dichiarazione culturale e non uno spot televisivo ampliato per un marchio di proprietà di Mattel. Più che mai, Barbie ora è solo un prodotto commerciale. I dirigenti Mattel non sono artisti o intellettuali e stanno solo cercando di spremere da qualsiasi fonte che pensano utile per poter ottenere il loro prodotto. Hanno sfruttato i collezionisti adulti che ho presentato a Barbie negli anni ’90, che ora è diventato un fenomeno culturale. Alcuni collezionisti imitano quello che facevo negli anni ’70 e ’80 ora, senza rendersi conto che sono decenni troppo tardi per postulare cose del genere. Senza dubbio, quando mostrerò di nuovo la mia collezione, i collezionisti emuleranno di nuovo le mie idee, il che va bene, ma non è eccitante per me.

Al momento mi sto divertendo molto eliminando Barbie dalla collezione, e rimettendo i vestiti sulle bambole con cui hanno lavorato i designer, bambole alla moda, non Mattel ,che hanno più carattere e stanno meglio nelle YSL e Dior. Stiamo anche creando maschere che molte bambole potranno indossare, e che le trasformeranno tutte in Mdvaniiisms, un concetto che io e mio marito abbiamo creato, si tratta di un avatr, l’avatar Mdvanii (che sembra una bambola).

Le maschere nascondono l’identità delle bambole, come per ricordare agli spettatori che lo spettacolo non riguarda l’appendiabiti o la tela, ma le opere d’arte e i disegni di moda realizzati dalle persone di talento che le hanno realizzate. Barbie non è mai stata al centro dell’attenzione e sono entusiasta di poterlo spiegare di nuovo ora come persona più matura e premurosa. È sempre stato frustrante che il pubblico pensasse che il mio spettacolo riguardasse Barbie e che non potesse vedere oltre le mie battute umoristiche. Il mio libro era chiaramente un esercizio di stile e un’espressione da campo, anche se alcuni l’hanno preso sul serio alla lettera. Ora, essendo una persona molto più grande, posso articolare la mia visione meglio di quando ero un adolescente e ho iniziato questo progetto. Mdvaniiism, il mio manifesto più importante, che ho creato con mio marito Lala, riassume ciò che provo per il mondo, per la vita e per tutto ciò che il mondo contiene. È troppo lungo per esprimerlo qui, in questo momento, ma essenzialmente è un etat d’esprit sulla vita nel mezzo di questa spirale terrena.

Qual è il tuo ricordo più bello su un amico designer?

Ho molti, moltissimi ricordi incredibili su tutti i designer che conoscevo. Spesso ho avuto relazioni piuttosto intime con molti di loro mentre sono cresciuto per praticare Sex Magik. Ho fatto sesso fantastico con molti di loro in particolare, che è durato molti, molti anni. Sono rimasto amico di quasi tutti loro e man mano che la vita va avanti loro passano ma ho ottimi ricordi di tutti. Bene, diciamo, quasi tutti. Sto lentamente iniziando a raccontare queste relazioni nei libri e ho intenzione di raccontare quante più esperienze possibili nei prossimi anni.

Cosa ne pensi della moda contemporanea?

Mi piace, a volte lo amo anche perché c’è così tanta creatività e bellezza in quello che si fa oggi. Sembra che molte più persone abbiano i doni dell’arte e della moda nel sangue, sembra molto di più rispetto a quando ero molto giovane e stavo appena iniziando. In realtà a volte penso che sia appropriato rivolgermi a giovani designer e artisti o semplicemente per dare loro un supporto morale, dicendo loro quanto ammiro il lavoro e talvolta mi sembra la cosa giusta da fare scrivendo di loro per la Fondation Tanagra o, se lo ritengo opportuno, chiedere loro di partecipare al mio progetto di fashion doll in corso. A volte ho avuto la fortuna di stringere amicizia con alcuni di loro e avere il piacere di vederli crescere ed evolvere il proprio talento…. Penso che sia importante dire alle persone quanto ammiri quello che stanno facendo. Per dare loro sostegno e incoraggiamento. Sono stato così fortunato in questo modo, così tante persone mi hanno dato un tale incoraggiamento che è perfettamente normale trasmettere quell’entusiasmo in futuro. Non c’è niente di più meraviglioso che vedere un giovane talento crescere e avere successo e diventare una forza maggiore nel mondo dell’arte e della moda. Una certa moda ha trasceso il suo soprannome di “moda” e può essere considerata arte. Questa è stata la base dei miei primi lavori, creare arte contemporanea che ricorda la moda. L’ho chiamato Surreal Couture, Manifesto Sursurrealistica e Manifesto Surreal Couture ed è stato acquisito da musei come il Met di New York e il Louvre Union Française des Arts du Costume (U.F.A.C) di Parigi quando ero ancora nella mia adolescenza. Molti musei hanno acquisito pezzi in quegli anni. Quindi, quando vedo un’opera che può davvero essere chiamata arte, anche se può essere chiamata moda, sono davvero felice di vedere questo paradigma. Si adatta molto bene al modo in cui ho capito cosa fosse l’arte quando ho creato il mio manifesto. Quando vedo la moda di oggi che per me è più strettamente legata all’arte, mi sento felicemente connessa al mondo e alle giovani generazioni. Mi piace vedere giovani designer e artisti mescolare le cose in modi nuovi, un'”opera d’arte” ha una definizione molto più ampia ora, ora che ho l’età in cui amo vedere. E le cose create dai giovani in generale mi affascinano davvero e mi dà un vero senso di gioia. Per me questo significa che i giovani stanno diventando sempre più consapevoli e interessati a tutto ciò che è metafisico.

