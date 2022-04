Il racconto delle ragazze che hanno lanciato il reggiseno a Blanco

5 min. di lettura

Sul significato non-significante del reggiseno di Blanco ho già scritto l’altra sera. Curiosamente, tra i commenti (qui sopra il post Instagram) c’è stato chi mi ha accusato di aver troppo criticato Blanco (?), chi di averlo troppo lodato (?), chi di aver banalizzato il non binarismo di genere. Infine, qualcuno ha chiosato che parlare del reggiseno indossato da Blanco, significa parlare di nulla. Vorrei invece insistere. Siamo fortunati quando godiamo di icone potenti che incidono sull’immaginario collettivo, Blanco è una di queste.

Ho contattato Sofia via Instagram. Mi ha detto: ma quel reggiseno è mio! Subito ho approfittato per farmi raccontare la storia. E ho scoperto che Sofia fa parte di una combriccola più estesa. Sono tre amiche: Sofia, Giorgia ed Eleonora

Ciao Sofia, io pensavo che Blanco avesse architettato a priori la storia del reggiseno, e invece è opera tua. Ah ah ah… com’è andata?

Non l’abbiamo programmata, è stata un’idea improvvisa della mia amica Giorgia.

Tu e le tue amiche siete di Padova?

No, abitiamo ad Oriago, un paese in provincia di Venezia.

Tornerete a qualche altro concerto di Blanco?

Assolutamente sì. Se Blanco ci invitasse ancora meglio ahah…

Ma perché avete voluto passargli il reggiseno?

È stato un lavoro di squadra; 3 migliori amiche e un reggiseno ahah. Una ha avuto l’idea, l’altra se l’è tolto e la terza l’ha lanciato. Non siamo state le uniche ad aver lanciato qualcosa sul palco, ma possiamo dire di essere state le più fortunate.

Vi aspettavate l’avrebbe indossato?

Non ce l’aspettavamo per niente, anche perché inizialmente il reggiseno era caduto a terra e ci eravamo scoraggiate. Grazie anche all’aiuto di altre ragazze del pubblico siamo però riuscite a farlo notare a Blanchito subito dopo.

Che effetto vi ha fatto?

Eravamo incredule, mai avremmo pensato di vedere Blanco cantare Brividi con il reggiseno di Sofia addosso!!!

Che significato date a Blanco che indossa un indumento femminile come un reggiseno?

Pensiamo sia espressione di una generazione per cui i ruoli che la società impone a uomini e donne contano sempre meno e la personalità e le aspirazioni di ognuno sempre di più.

Dai, tre canzoni preferite di Blanchito

Sicuramente Afrodite, Notti in bianco e Finché non mi seppelliscono.

E la strofa che vi sconvolge di più tra tutti i suoi testi?

Non è una strofa, ma un verso: “E tu vivila così”. Riassume perfettamente ciò che è successo.

Sentite, ma il reggiseno l’avete riavuto?

No, ma non è questo l’importante, il ricordo del concerto ci rimarrà in ogni caso, ci piacerebbe solo che Blanco sapesse siamo state noi.

Cosa possiamo dire a Blanco?

Vorremmo sapesse che, oltre ad essere un grande artista, per noi giovani è un esempio da seguire sia per il suo percorso, sia per i suoi testi.

Ed ecco di seguito i testi delle tre canzoni suggerite da Sofia, Giorgia ed Eleonora.

BLANCO – AFRODITE, IL TESTO

Blanchito, baby

Michelangelo, mettimi le ali, ah

Uccidere un’emozione

Farla bruciare sotto il sole

Soffocarla con le droghe

In un bagno di alcol

Col profumo dell’estate

Le festine sulle barche

Sopra un mare calmo

Dritto come l’asfalto

Il cielo no, non ha lentiggini stanotte

La luna invece sta attaccata alle finestre

Le mie pupille si ritirano nel buio

Io mi addormento, in questo buco sono solo

Anche se giro come fossi un vagabondo

E mi sento come un pozzo senza fondo

Cercando qualcosa di nuovo

Che mi riempia questo vuoto

Come ricordo la prima volta

La prima volta da innamorato

Quel sapore non l’ho mai provato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Ti ho sognato, Afrodite

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Riposa

Che se l’ansia è prepotente

Riprova

Aumentami le endorfine

Fammi stanotte più felice

Dammi un motivo tu per vivere

Una ragione in più per ridere

Che mi riempia questo vuoto

Come ricordo la prima volta

La prima volta da innamorato

Quel sapore non l’ho mai provato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Ti ho sognato, Afrodite

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Quando hai chiamato, ho corso e son venuto di corsa

Siamo a piedi nudi sopra ai fili spinati

Non ti ho chiesto per cosa, senza volere cose

E son venuto da solo, da solo a cercarti

Uccidere un’emozione

Farla bruciare sotto il sole

Soffocarla con le droghe

In un bagno di alcol

Col profumo dell’estate

Le festine sulle barche

Sopra un mare calmo

Dritto come l’asfalto

BLANCO – NOTTI IN BIANCO, IL TESTO

Blanchito, babe

Michelangelo

Sai che sono marcio

Giorno dopo giorno

Godiamoci ‘sto viaggio

Metti che sia l’ultimo

Vivila così (ah), sì così (ah)

Muovilo così (ah), sì così (ah)

Dillo che se mia, che sei mia

Non vantarti che sei l’unica

Notti in bianco

Sto tutto sfasato

Ancora qua, in camera

A scrivere fino all’alba

Notti in bianco

Sembro uno schizzato

E mando tutto a puttane

Poi buco la notte

Che resta tutta da da da da da da

Da da da da da da da da ballare

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva scopare

Sopra quel balcone

Ci ho passato l’estate

E ho strappato mille pagine, bebe

Per descriver le tue lacrime

E tu vivila così (ah), sì così (ah)

Muovilo così (ah), sì così (ah)

Dillo che sei mia, che sei mia

Non vantarti che sei l’unica

Notti in bianco

Sto tutto sfasato

Ancora qua, in camera

A scrivere fino all’alba

Notti in bianco

Sembro uno schizzato

E mando tutto a puttane

Poi buco la notte

Che resta tutta da da da da da da

Da da da da da da da da ballare

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva scopare

Da da da da da da da da da da da da da da ballare

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva scopare

Scopare, scopare

BLANCO – FINCHE’ NON MI SEPPELLISCONO, IL TESTO

Blanchito bebe

Michelangelo

Mettimi le ali

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh

Ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh

Anche mi avessi accoltellato, oh, oh, oh

Mi sarebbe piaciuto

Mi sarebbe piaciuto

E faccio: “Ah” mentre ti stropicci gli occhi

E faccio: “Ah” mentre gesticoli ancora

No, no, non capisci cosa ti faccio

Dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Cerco un senso, ma non c’è

Il senso poi dov’è?

Ci siamo presi a sassate

Ho le nocche bruciate

Da quanto non importa

Lo posso anche scordare

Ci ripenso ogni volta

Ora non fa più male

E faccio: “Ah” mentre ti stropicci gli occhi

E faccio: “Ah” mentre gesticoli ancora

No, no, non capisci cosa ti faccio

Dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

(Di star con te)

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

Sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

