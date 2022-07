Bologna, ragazzo in gonna palpeggiato e travolto da insulti omofobi. Arrestato l’aggressore

< 1 min. di lettura

Un ventenne è stato aggredito in piena notte da un quarantenne a Bologna, lo scorso weekend, in via Amendola. Il giovane, che stava semplicemente camminando in strada, indossava una gonna e una t-shirt.

L’uomo, di origini marocchine, l’ha prima insultato con epiteti omofobi, per poi rincorrerlo e palpeggiarlo nelle parti intime. Un’aggressione in piena regola.

Il ragazzo, per tutta risposta, ha avuto la prontezza di difendersi con lo spray al peperoncino che aveva con sè, scappando. A darne notizia il Resto del Carlino.

Il 20enne in lacrime, visibilmente scosso e impaurito, è stato successivamente avvicinato da una volante della polizia in servizio. Raccontato quanto accaduto, il giovane ha perfettamente descritto il suo aggressore, immediatamente rintracciato dalla polizia. Il 40enne era ancora intento a stropicciarsi gli occhi infuocati dallo spray urticante. L’aggressore, già pregiudicato, è stato arrestato per violenza sessuale.

