3 Brand di body wear Queer dei quali ti innamorerai ora

È da un po’ di anni ormai, che soprattutto oltreoceano, quando ancora viaggiare era il mio sport preferito, mi ritrovavo ad ammirare nei clubs e ai pride uomini iper sexy in “completini” pastello cuciti perfettamente addosso ed ispirati al mondo della lingerie femminile.

Nessun attentato alla mascolinità, niente di “ridicolo” come anche qualche membro della comunità LGBT potrebbe etichettare la cosa, ma solo tanta libertà di esprimere liberamente i propri canoni estetici e di stile. A seguire, fu Londra, e poi Berlino, e alla fine, tutto quello che avevo visto, è sbarcato anche su instagram, con tanto di account aziendali. Insomma, il body wear “queer” fatto di nappe, sheer, rete e elementi iper sexy è diventato un business crescente, e, ecco 5 (fantastici) brand dei quali vi innamorerete ora.

Leak Your Sex Tape è un brand made in Brooklyn creato da Louie Dorantes. Descritto come “l’arte dell’intimo per corpi queer” combina materiali di alta qualità e maestria artigianale creando pezzi personalizzati, ultimo arrivato? Il body in rete fluo.

Stiian Louw è un mix di sensualità e irriverenza: body ricoperti di paillettes, crop top iridescenti e tessuti trasparenti che lasciano poco all’immaginazione. Il tutto presentato in un profilo instagram che è veramente un opera d’arte.