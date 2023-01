Bridgerton, l’autrice Julia Quinn si dice pronta ad un protagonista gay nella serie

0:00 Ascolta l'articolo

La 3a stagione di Bridgerton uscirà su Netflix nel 2023, ma nel frattempo Julia Quinn, sua autrice, ha condiviso l’ipotesi di un personaggio dichiaratamente gay nell’adattamento dei suoi romanzi.

Negli ultimi tre anni, il drama dell’era Regency ha travolto il mondo dello streaming grazie alle sue trame vagamente erotiche e allo sfondo monarchico innegabilmente affascinante. La critica ha elogiato lo show per come abbia abbracciato l’inclusione e il suo variegato cast, che vede tra i tanti Jonathan Bailey, nella vita gay dichiarato, tra i protagonisti.

Molti fan hanno però criticato la serie per la totale mancanza di rappresentazione LGBTQ+. Nella prima stagione c’era stato un abboccamento, con tanto di scena di sesso gay buttata lì, ma la sottotrama è stata attualmente messa da parte. Dinanzi alle richieste di personaggi dichiaratamente LGBTQI+ all’interno di Bridgerton, Julia Quinn si è espressa. Favorevolmente, via Cosmopolitan Spain.

La scrittrice ha infatti rivelato che “non” rimarrebbe sorpresa” se un protagonista gay dovesse essere presente in una futura stagione della serie.

“Ma non so nulla se lo faranno. Non faccio parte del processo di scrittura della serie, sono solo una consulente. Leggo le sceneggiature quando sono finite. Questo tipo di cambiamento dipende da loro”.

Sebbene non abbia idea se la serie prodotta da Shonda Rhimes abbraccerà anche personaggi LGBTQ+, Quinn sarebbe perfettamente d’accordo.

“Lo adorerei. C’è un personaggio gay, Henry Granville, ma è secondario. Sarebbe fantastico se ci fosse un protagonista”. “Una delle cose che la serie ha raggiunto in modo straordinario è l’imitare perfettamente il tipo di emozioni che provi quando leggi un romanzo romantico, motivo per cui le persone leggono i romanzi. Ti fanno stare bene, e il motivo principale è perché mostrano un mondo in cui chiunque ha il diritto di essere felice”.

Anche se nessuno dei personaggi principali dello show abbia ancora mai fatto esplicitamente coming out, alcuni fan hanno ipotizzato che lo spirito libero Benedict Bridgerton (Luke Thompson) sia queer.

Prima dell’uscita della seconda stagione di Bridgerton, Thompson aveva condiviso i propri pensieri sulla sessualità del proprio personaggio in un’intervista ad Entertainment Weekly.

“Benedict ha una così bella apertura e fluidità, in generale, ed è davvero, davvero divertente da interpretare perché potrebbe andare ovunque. Quello che posso dire è che siamo solo nella prima stagione e stiamo appena entrando nella seconda stagione. Le persone sono molto eccitate e vogliono che tutto venga esplorato nelle prime stagioni, in ogni angolo della sessualità e del genere. Ovviamente c’è ancora molta strada da fare, quindi vedremo cosa succede con Benedict, ma siamo solo alla seconda stagione, quindi c’è molto spazio per lui, affinché possa esplorare ogni sorta di cose.”

In Bridgerton 3 Penelope Featherington ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton, dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei al termine della 2a stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise, che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

© Riproduzione Riservata