Brit Awards 2021, Sam Smith escluso dalle categorie di genere perché non-binario: “Bisogna cambiare le regole”

Nel corso della propria carriera Sam Smith ha vinto tutto quel che c’era da vincere. Un premio Oscar, un Golden Globe, quattro Grammy Awards, tre Billboard Music Awards, un American Music Award e tre BRIT Awards. Proprio questi ultimi premi hanno lasciato di sasso Sam, da anni dichiaratamente genderqueer, tanto dall’aver chiesto l’utilizzo dei pronomi Them/They quando ci si rapporta alla sua persona.

Smith è stato infatti escluso da tutte le categorie di genere ai Brit Awards 2021, di fatto perché non-binario, non corrispondendo completamemte al genere maschile o al genere femminile . Dal 1977, anno di nascita dei Grammy inglesi, i BRIT Awards sono suddivisi tra uomini e donne, per quanto riguarda i migliori cantanti dell’anno. Lo scorso anno tornato nei negozi con Love Goes, idoneo a correre per la categoria Miglior Disco inglese dell’anno, Sam si è sfogato sui social.

I BRITS sono stati una parte importante della mia carriera, uno dei miei primi risultati è stato vincere il Critics Choice nel 2014. La musica per me ha sempre riguardato l’unificazione, non la divisione. Non vedo l’ora che arrivi un momento in cui le premiazioni sapranno riflettere la società in cui viviamo. Celebriamo tutti, indipendentemente da sesso, etnia, età, abilità, sessualità e classe sociale.

Un portavoce dei BRIT Awards ha così replicato a Sam, tra gli artisti pop britannici di maggior successo dell’ultimo decennio.

Sam Smith è uno straordinario artista inglese e siamo d’accordo con quello che ha detto oggi. I britannici sono impegnati a far evolvere lo spettacolo e le categorie di genere sono sotto esame. Ma qualsiasi cambiamento fatto per essere più inclusivo deve proprio portare a questo: se involontariamente un cambiamento conduce a una minore inclusione, rischia di essere controproducente per la diversità e l’uguaglianza. Dobbiamo consultarci più ampiamente prima di apportare modifiche, assicurandoci di farlo nel migliore dei modi.

Un anno fa una storica modifica al regolamento dei Brit è diventata realtà grazie a Rina Sawayama, icona pop nata in Giappone ma nel Regno Unito da 26 anni. Fino all’anno scorso non era mai stata presa in considerazione perché non è cittadina britannica. A febbraio del 2021, dinanzi alla denuncia pubblica di Sawayama, è arrivata la modifica dei Brit, quest’anno attesi il prossimo 11 maggio.

Il Festival del Cinema di Berlino ha proprio quest’anno vissuto la sua prima storica edizione con i premi recitativi neutri rispetto al genere. Non più attore e attrice, ma Orso d’argento per la miglior interpretazione da protagonista e per la miglior interpretazione da non protagonista. Il primo andato a Maren Eggert, il secondo a Lilla Kizlinge.