Britney Spears finalmente in studio: nuova musica all’orizzonte

Fresca e libera dalla tirannica tutela del padre, Britney Spears torna a dedicarsi a quello che ci ha fatto innamorare di lei: la musica.

Una fonte vicina a Britney ha dichiarato a The Sun che la popstar è finalmente tornata in studio di registrazione, e anche se siamo ancora “ai primissimi passi del progetto“, i fan possono aspettarsi nuova musica prima del previsto: “Sono davvero solo i primi giorni e Britney non è sotto pressione per realizzare immediatamente un disco, ma il suo team si sta preparando alla prospettiva di nuova musica” ha dichiarato la fonte. “Britney è padrona di sé stessa ora e vuole espandere i suoi orizzonti personali. Sta solo aspettando il momento giusto per tutto.”

Tra le voci più indiscrete, Britney è in contatto con alcuni dei produttori che la fanno sentire più a suo agio, e stando alle dichiarazioni, sembrerebbero più che interessati a ricollaborare con lei – in primis Claude Kelly, mano dietro classici come “Womanizer”, “Circus”, e “If U Seek Amy” nel 2008. Tra i papabili candidati c’è anche Danja, direttamente dal team dell’ indimenticabile cult che fu Blackout – album simbolo del famigerato 2007 e per fan e critica tra i picchi della carriera di Spears. Britney stessa mesi fa ha postato su Instagram un video mentre ballava sulle note di Get Naked (I get a plan): “Un assaggio di quel che verrà” scriveva nella caption.

Tra fan devoti e chi negli anni si è più distanziato, Britney Spears ha fatto scuola: balletti succinti davanti la televisione, motivetti da cantare da soli nella proprio cameretta e poi in coro alle prime serate gay, e non solo. Perché Baby One More Time, Oops I did it Again, e Toxic – insieme a mille altre – sono canzoni che uniscono i mondi, che vanno oltre sessualità o etichette, e chiunque si ritrova a cantare a squarciagola come fossero uscite ieri. Sono simbolo di una popstar che va oltre il tempo, punto di riferimento per mille altre che oggi hanno la precedenza nelle nostre playlist. Per chi ci è cresciuto, Britney è la popstar più rassicurante e famigliare che c’è, e in qualche modo ci riaccompagna a casa. Ma soprattutto è la costante rinascita di una donna imbavagliata per anni, riuscita ad alzare la voce e imporsi su un sistema che l’ha telecomandata sin da quando era una ragazzina, uscendone vittoriosa: “Ha dovuto passare degli anni incredibilmente pesanti” spiega la fonte a The Sun “Ma nel profondo lei ama fare musica ed esibirsi, rilasciare qualcosa di nuovo potrebbe davvero aiutarla a voltare pagina“.

