Caitlyn Jenner è transfobica con Dylan Mulvaney. La TikToker risponde per le rime

Dylan Mulvaney è tra le tik toker più importanti in circolazione. Con ironia e sensibilità, l’attivista e modella transgender è diventata virale ovunque condividendo gli step quotidiani della sua transizione, accogliendo una valanga di fan (tra cui anche Barbie Ferreira di Euphoria e il presidente Joe Biden). Non mancano di certo i detrattori, e purtroppo anche all’interno della comunità stessa. È proprio il caso di Caitlyn Jenner, nota ex atleta e mamma transgender della famiglia Kardashian, problematica almeno una volta al giorno.

La scorsa settimana la senatrice repubblicana Marsha Blackburn ha criticato aspramente un video di Mulvaney, dove la tik toker parlava della normalizzazione di ogni corpo, permettendo alle persone trans di presentarsi e vestirsi come preferiscono e rompendo i tabù dell’espressione di genere. Nello specifico, Mulvaney ha condiviso il proprio disagio nell’indossare abiti attillati quando le persone si ritrovano sempre a fissarle i genitali: “Normalizziamo i pacchi” dice nel video “Stiamo normalizzando i pacchi. Le donne possono avere un pacco, e va bene così. Non mettiamoci a fissarle i genitali”. Blackburn ha ricondiviso il video definendolo una “assurdità”, seguita dal pieno supporto di Jenner: “Non normalizziamo nulla di quello che questa persona sta facendo” ha commentato Jenner, chiamando Dylan con i pronomi maschili e concludendo “C’è una differenza tra accettazione e tolleranza, e normalizzare l’esposizione dei tuoi genitali in pubblico. Non supporto nulla di questo, nemmeno minimamente. Dylan, congratulazioni per la tua transessualità con un pene”.

La risposta di Dylan non è tardata ad arrivare, e anche questa volta è una lezione di eleganza: “Siamo due delle donne transgender più privilegiate in America” ha esordito Dylan “Nonostante la vediamo diversamente su alcune questioni, fino a qualche giorno fa sarei stata discostata a sedermi al tavolo con te e cercare di trovare una connessione perché ho automaticamente un sacco di rispetto per te in quanto donna trans e compagn. Ma tu hai scelto di ridicolizzarmi pubblicamente“.

Mulvaney ha commentato il misgendering subito da Jenner come “terribile”, chiedendo apertamente all’ex atleta: “Sono curiosa se riesci a ricordarti desi tuoi primi giorni di transizione e se ricordi di essere stata imbarazzata dal tuo corpo, o degli sguardi orribili degli sconosciuti. È per questo che ho fatto questo video. Perché ero imbarazzata e volevo riprendere controllo del mio corpo in una maniera positiva. Ma ora tu hai preso tutto questo e l’hai reso qualcosa di davvero brutto”. Con la solita grazia, empatia, e risolutezza che la contraddistingue, la Tik Toker ha fatto riferimento alle innumerevoli persone trans che ancora non hanno la possibilità di presentarsi ed esprimersi come vorrebbero, per questioni economiche o mediche, e di come un discorso del genere rischia di invalidarle in funzione dei corpi conformi: “Ci sono così tante donne che non hanno accesso a queste cure o non le vogliono, e non le rende meno donne”.

Dylan ha concluso dichiarando di non voler conoscere Jenner, e che i suoi commenti hanno già detto tutto quello che ha bisogno di sapere: “Una persona trans che invalida un’altra persona trans è piuttosto crudele per i miei occhi”.

