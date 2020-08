Calciatori in vacanza, dai social le foto sexy dell’estate 2020

La serie A più complicata di sempre causa Coronavirus si è conclusa come le precedenti otto, ovvero con il nono scudetto consecutivo della Juventus, con l’Inter seconda, l’Atalanta terza e la Lazio quarta classificata.

Mentre i quarti di finale di Champions League prenderanno forma oggi, a Lisbona, e senza italiane in campo, in Europa League proprio i nerazzurri di Antonio Conte si giocheranno l’accesso alla finalissima lunedì sera, contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Nell’attesa tutti i calciatori delle altre squadre di Serie A sono volati in vacanza, con ampia predilezione per il mare, regalando ai propri follower pose da modelli abbronzati, fisicati e con annesso costume. D’altronde proprio loro, gli strapagati calciatori d’Europa, sono i divi dei nostri giorni, idolatrati, ammirati, invidiati, seguitissimi come solo gli attori della Hollywood di un tempo.

Proprio Cristiano Ronaldo, asso portoghese e della Juventus, è non a caso l’uomo con più fan al mondo su Instagram, con oltre 236 milioni di follower. Neanche a dirlo c’è anche CR7 in questa gallery che prova a raccogliere il ‘meglio’ dell’estate 2020 sotto forma di ormone calcistico. Buona visione!