Cannes 2023, Monster di Hirokazu Kore-eda vince la Queer Palm

La 76ª edizione del Festival di Cannes è stata vinta dal film francese Anatomie d’une chute, con Justine Triet 3a regista di sempre a far sua la Palma d’Oro dopo Jane Campion e Julia Ducournau. L’Italia è purtroppo rimasta a bocca asciutta, con Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher snobbati dalla giuria capitanata dal regista Ruben Östlund.







La Queer Palm, premio dal 2010 assegnato ai film a tematica LGBTQIA+ presentati nel corso dell’intero Festival, è invece andata a Monster di Hirokazu Kore-eda, premiato anche con il Prix du scénario a Yūji Sakamoto. Monster è una storia divisa in tre atti che segue più personaggi e si apre come una matrioska scena dopo scena, rivelandoci che nulla è davvero come sembra: dal piccolo Minato (Kurokawa Soya), bambino di dieci anni che si comporta sempre più stranamanete davanti alla mamma Nori (Ando Sakura) e al signor Hori (Nagayama Eita), professore all’apparenza violento: perché Minato si è tagliato i capelli da solo ed è tornato senza una scarpa? Chi è il bullo? Lui, l’insegnante, o la scuola? Monster è soprattutto la storia della nascita di un sentimento, quello tra Minato e il piccolo Yori, tormentato da un padre che gli impone la propria ‘mascolinità’. È un’amicizia ma forse qualcosa di più, un tenero segreto che non può essere svelato ad alta voce e confonde chiunque guarda all’esterno.

Monster arriverà nei cinema d’Italia grazie a LuckyRed.

La giuria presieduta da John Cameron Mitchell (presidente), al fianco di Isabel Sandoval, Louise Chevillotte, Zeno Graton (Le Paradis) e Cédric Succivalli, ha voluto premiare il nuovo film dello straordinario regista giapponese, già Premio della giuria per Father and Son e Palma d’oro per Un affare di famiglia. Il premio per il miglior cortometraggio è invece andato a “Boléro” di Nans Laborde-Jourdàa. Protagonista un uomo che torna nella propria città natale per visitare la madre. Un ritorno che riaccenderà ricordi sepolti, ma anche desideri a lungo silenziati che presto lo travolgeranno.

A seguire tutti i premiati di Cannes 2023 e tutte le Queer Palm del passato.

Cannes 2023, il Palmarès

Palma d’oro: Anatomie d’une chute, regia di Justine Triet

Grand Prix Speciale della Giuria: The Zone of Interest, regia di Jonathan Glazer

Prix de la mise en scène: Trần Anh Hùng per La Passion de Dodin Bouffant

Prix du scénario: Yūji Sakamoto per Monster

Prix d’interprétation féminine: Merve Dizdar per Kuru otlar üstüne

Prix d’interprétation masculine: Kōji Yakusho per Perfect Days

Premio della giuria: Kuolleet lehdet, regia di Aki Kaurismäki

Palma d’oro onoraria: Michael Douglas e Harrison Ford

Queer Palm, i vincitori

2010: Kaboom, regia di Gregg Araki (Stati Uniti/Francia)

2011: Beauty (Skoonheid), regia di Oliver Hermanus (Sudafrica/Francia)

2012: Laurence Anyways e il desiderio di una donna… (Laurence Anyways), regia di Xavier Dolan (Canada)

2013: Lo sconosciuto del lago (L’Inconnu du lac), regia di Alain Guiraudie (Francia)

2014: Pride, regia di Matthew Warchus (Regno Unito)

2015: Carol, regia di Todd Haynes (Stati Uniti)

2016: Les vies de Thérèse, regia di Sébastien Lifshitz (Francia)

2017: 120 battiti al minuto (120 battements par minute), regia di Robin Campillo (Francia)

2018: Girl, regia di Lukas Dhont (Belgio)

2019: Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu), regia di Céline Sciamma

2020: a causa della pandemia di CoViD-19, il festival non ha avuto luogo

2021: Parigi, tutto in una notte (La Fracture), regia di Catherine Corsini

2022: Joyland, regia di Saim Sadiq

2023: Monster, regia di Hirokazu Kore’eda

