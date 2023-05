Todd Haynes svela il suo nuovo film: “Una storia d’amore tra due uomini con Joaquin Phoenix”

0:00 Ascolta l'articolo

Tra i padri del New Queer Cinema a stelle e strisce, Todd Haynes, regista di cult assoluti come Poison, Safe, Velvet Goldmine, Lontano dal Paradiso, Io non sono Qui e Carol, tornerà a breve sul set per girare una storia d’amore gay ambientata negli anni ’30.

Attualmente al Festival di Cannes con l’attesissimo May December, interpretato da Natalie Portman e Julianne Moore, Haynes ne ha parlato per la prima volta durante un’intervista a Bruno Deruisseau di Lesinrocks.

“C’è un altro film che voglio fare all’inizio del 2024. È un progetto che mi ha portato Joaquin Phoenix ed è ambientato negli anni ’30. Una storia d’amore tra due uomini, basata su uno script originale e molto audace. Questo è, credo, il suo primo ruolo gay. Sono molto entusiasta di questo progetto!”.

Questa pellicola, al momento senza titolo, potrebbe prendere forma dopo Fever, ovvero l’annunciato biopic della cantante Peggy Lee interpretata da Michelle Williams. Haynes, che fino al 29 maggio gode di una retrospettiva ad hoc al Centre Pompidou di Parigi, è stato incredibilmente nominato solo una volta agli Oscar, due ai Golden Globe e ha vinto la Queer Palm per Carol e il Premio Speciale della Giuria a Venezia per Io non sono Qui.

Joaquin Phoenix, premio Oscar come miglior attore grazie a Joker e Coppa Volpi a Venezia per The Master, è da poco tornato nei cinema d’Italia con Beau ha paura di Ari Aster, mentre ha appena finito di girare Joker 2 al fianco di Lady Gaga e Napoleon di Ridley Scott.

May December, nuovo film di Todd Haynes in corsa per la Palma d’Oro, arriverà in Italia con LuckyRed.

© Riproduzione Riservata