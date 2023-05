Cannes 2023, ecco tutti i film in gara per la Queer Palm

Otto giorni appena al via del Festival di Cannes, inaugurato da Jeanne du Barry – La favorita del re di Maïwenn e chiuso da Elemental della Pixar. A guidare la giuria il regista Ruben Östlund, già due volte Palma d’Oro, con ben 3 italiani in gara: Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e La chimera di Alice Rohrwacher.

Tra i vari premi assegnati sulla Croisette spicca dal 2010 anche la Queer Palm, assegnato ai film a tematica LGBT visti in tutte le varie sezioni del Festival di Cannes. Ebbene saranno 11 i lungometraggi in gara per la Queer Palm 2023, con l’aggiunta di 7 cortometraggi. In giuria troveremo la regista Isabel Sandoval, autrice di Lingua Franca; il 33enne regista belga Zeno Graton, fresco vincitore del Lovers Festival di Torino con Le Paradis; l’attrice francese Louise Chevillotte, vista in Bendetta di Paul Verhoeven; il critico nonché presidente di International Cinephile Society e tra i programmatorie delle Giornate degli Autori a Venezia Cédric Succivalli; e infine il presidente di giuria John Cameron Mitchell, iconico regista nonché interprete di Hedwig – La diva con qualcosa in più, oltre ad aver girato anche Shortbus, Rabbit Hole e La ragazza del punk innamorato.

Ma ora andiamo a vedere tutti i film in gara per la Queer Palm 2023, dove spicca l’assenza di Todd Haynes, in corsa per la Palma d’Oro con May December, film con Natalie Portman e Julianne Moore evidentemente non a tematica LGBTQIA.

Selezione ufficiale Queer Palm 2023

