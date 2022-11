Cattiva Coscienza, Drusilla Foer torna al cinema al fianco di Francesco Scianna e Filippo Schicchitano

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

10 anni dopo Magnifica presenza, suo esordio al cinema ma come Gianluca Gori, e ad un anno da Sempre più Bello, Drusilla Foer torna sul set grazie a Cattiva Coscienza, opera seconda di Davide Minnella, regista del recente La cena perfetta.

Foer impreziosirà un cast composto da Francesco Scianna, Filippo Schicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Alessandro Benvenuti, Gianfranco Gallo e Caterina Guzzanti. Questa la trama.

Filippo è un fidanzato fedele, un avvocato impeccabile e un uomo generoso. È possibile essere così perfetti? Sì, se hai una coscienza come Otto che controlla ogni tua mossa. Un giorno, però, Otto raggiunge in ritardo la sua postazione di lavoro nel “Mondo Altro” e scopre che, in pochi minuti, Filippo ha messo sotto sopra tutta la sua vita. Otto è in difficoltà, deve sistemare le cose prima che le Coscienze Superiori se ne accorgano e decide così di affrontare Filippo di persona piombando sulla Terra…

Una commedia che si presenta come ricca di colpi di scena e di situazioni in cui non sempre sarà facile agire “secondo coscienza”, con i protagonisti costretti a vedere la vita con occhi diversi. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, con Stefano Sardo autore del soggetto e Teresa Gelli e Giordana Mari autrici della sceneggiatura, Cattiva Coscienza sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

Nel frattempo Drusilla è al lavoro sul suo primo disco, con il sogno di tornare al Festival di Sanremo, ma in qualità di concorrente, sempre più dietro l’angolo. I big della prossima kermesse musicale saranno infatti annunciati dal direttore artistico nonché conduttore Amadeus a inizio dicembre.

© Riproduzione Riservata