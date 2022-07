Paola e Chiara insieme live sul palco con Max Pezzali ed è sogno reunion. “Amadeus portale a Sanremo 2023”

2 min. di lettura

Un ritorno agli anni ’90. Per la data zero del nuovo tour di Max Pezzali, andata in scena a Bibione, si sono rivisti sul palco non solo Mauro Repetto, storico ex fondatore degli 883, ma soprattutto Paola e Chiara, 27 anni or sono ‘coriste’ proprio degli 883, prima di esplodere a Sanremo giovani con Amici come Prima e scalare le vette delle classifiche nei primi anni ‘2000 con l’indimenticato capolavoro Festival.

Il mese scorso Paola e Chiara, separatesi nel 2013 dopo l’uscita di Giungla, avevano terremotato i social ritrovandosi in ‘vetrina’ in una boutique milanese, con Paola dj e la sorella Chiara al suo fianco, a cantare Vamos a Bailar e Festival. Dopo anni di gelo, un primo concreto spiraglio in vista di un possibile ricongiungimento professionale.

Ora, a sorpresa, il bis ancor più clamoroso perché avvenuto su un palco, al cospetto di migliaia di spettatori paganti, e con Chiara tornata bionda. Due indizi che non fanno certamente una prova, ma i fan delle leggendarie Iezzi hanno subito iniziato ad intasare i social, sognando una reunion che avrebbe del clamoroso, magari proprio a 10 anni dalla dolorosa rottura. E dove se non a Sanremo, con Amadeus figlio di quella generazione ‘dance’ che in radio veleggiava notte e giorno, tanto da voler riportare all’Ariston persino Britney Spears? Riformare le Iezzi Sisters all’Ariston sarebbe un colpo mediatico da maestro, che farebbe esplodere i social e farebbe parlare per settimane, se non mesi.

“Quello di Max Pezzali non è solo uno show, ma una macchina del tempo!”, ha scritto Paola sui social, condividendo un bellissimo scatto al fianco della sorella Chiara. “Incredibile, ieri sera siamo tornati nel 1995! Che meraviglia! Che emozione! Che canzoni!”.

Canzoni che tutti noi, onestamente, vorremmo tornare a cantare e a ballare, come se fosse ancora l’estate del 2002.

