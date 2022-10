Charlie McDonnell, l’ex youtuber fa coming out come donna transgender

< 1 min. di lettura

163.000 follower su Instagram e 2.2 milioni su Youtube. Charlie McDonnell, nel 2011 riuscita a diventare la prima proprietaria di un canale Youtube con oltre un milione di iscritti nel Regno Unito, ha fatto coming out come donna trangender. Classe 1990, Charlie ha diffuso una bellissima foto sorridente su Instagram, presto diventata virale tra i propri follower.

Precedentemente, McDonnell aveva cancellato tutti i video dal suo canale YouTube e non pubblicava più niente su Instagram da due anni. Fino alla novità del fine settimana. “Il genere rivela! Sono ancora Charlie ma i nuovi pronomi sono she/they!”, ha scritto McDonnell, non solo ex youtuber ma anche regista, sceneggiatrice, musicista, autrice e streamer su Twitch. Charlie ha concluso la sua carriera da youtuber nel dicembre del 2018, passando alla sceneggiatura e alla produzione televisiva. La sua prima serie, lo sci-drama Don’t Look Deeper, è stata pubblicata sulla piattaforma di streaming Quibi nel luglio del 2020. Pur senza video al suo interno, il suo canale Youtube ha ancora 2,12 milioni di abbonati.

Stonewall UK ha celebrato il suo coming out: “Enormi congratulazioni Charlie!“. Anche Russell T Davies, padre di Queer as Folk, si è unito, commentando: “Ciao Charlie! Tanto amore!“. L’account ufficiale di Youtube si è detto “così felice per te Charlie”.

Tanti fan le hanno ora chiesto di tornare in video, per raccontare il suo percorso di transizione.

