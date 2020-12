“Chiedere scusa non basta”: è virale il video di Brian Signorini

Semplice ma commovente, spontaneo ma efficace. È il video del Tiktoker Brian Signorini, con quasi 200.000 followers, contro bullismo ed hate speech, che attraverso un semplice foglio di carta mostra come ciò che dicono gli altri può provocare ferite che non guariscono.

Con una sfumatura che viene spesso trascurata, ma che è un’assoluta veritá:

Chiedere scusa non è abbastanza, perchè le cose non tornano come prima.

Un messaggio perfettamente centrato, specie sui giovanissimi, che, spesso con leggerezza e magari anche con innocenza, infieriscono sui “diversi” – di qualunque diversitá si tratti.

Salvo poi, quando si rendono conto di aver sbagliato (nel migliore dei casi) chiedere scusa.

L’invito di Brian è quello di fermarsi prima, perchè le ferite, anche se superficialmente guariscono, spesso, nel profondo, restano. E noi non torniamo più gli stessi.