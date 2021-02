La Cina ha paura della poca mascolinità nei ragazzi cinesi

2 minuti di lettura

Dalla Cina arriva un allarme: i ragazzi cinesi sono meno mascolini. Diventano sempre più effemminati, si sta andando incontro a una crisi di mascolinità. E per questo, il governo sta studiando ora un piano per “prevenire la femminilizzazione dei giovani maschi“.

Il governo cinese, a quanto pare, non ha capito che il vero problema è la mascolinità tossica. Ovvero, quella che danneggia gli uomini. Una mascolinità derivante dall’ormai antico sistema patriarcale, ma ancora esistente. Che vede l’uomo come una persona violenta, senza sentimenti, il maschio alpha sopra tutti.

La Cina, invece di abbandonare l’idea dell’uomo forte e virile, sta pensando a come rinvigorire i maschi cinesi. Ci vuole più mascolinità, più energia, più testosterone. E come? Il ministero dell’Istruzione ha pensato a un piano che aumenterebbe le ore di educazione fisica, con un programma più completo e duro, assumendo addirittura ex atleti.

Ma se da una parte questa idea è oggetto di scetticismo, alcuni sono concordi con le scelte del ministero dell’Istruzione. Perché rendere i ragazzi cinesi più mascolini, più forti e atletici, risponderebbe a una domanda che in molti si sono posti: “dei ragazzi troppo effeminati, come potrebbero proteggere il Paese da una guerra?“. Il solito concentrato di stereotipi di genere e discriminazione sessuale.

Lo spirito dello yang di fronte alla mascolinità tossica

Il piano del ministero è appunto quello di enfatizzare lo spirito dello yang, ovvero la forza maschile, quella forte. Ma anche CCTV, l’emittente statale, ha sottolineato che “gli uomini mostrano ‘lo spirito dello yang’ nel portamento, nello spirito e nel fisico, che è un tipo di bellezza. Ma ‘lo spirito dello yang’ non significa semplicemente comportamento maschile“.

Insomma, nella Cina del 2021 la prevalenza di insegnanti donne nelle scuole primarie ha reso più femminili i ragazzi cinesi. Ma non solo, anche le star dello spettacolo sempre belli, curati, con orecchini e vestiti alla moda avrebbero dato il colpo di grazia alla mascolinità cinese. Non sono più eroi muscolosi e virili, ma personaggi che mettono in secondo piano un fisico atletico. Anche per questo le TV avevano iniziato a coprire (o a censurare) i buchi alle orecchie delle pop star, perché visti come cattivo esempio.

Il ministero non considera il bullismo che potrebbe aver scatenato

Se una fonte istituzionale, come il ministero dell’Istruzione, parla di mascolinità perduta solo perché una persona è di natura timida, come potrebbero reagire i cosiddetti bulli?

Un ragazzo timido di natura potrebbe essere additato come effemminato, poco mascolino? Senza pensare ai bulli che potrebbero concentrarsi ancora di più sugli studenti per la loro espressione di genere, identità o orientamento sessuale. Tutti dati che il governo non ha preso in considerazione, troppo occupato a ridare virilità all’uomo in una battaglia fatta di stereotipi.